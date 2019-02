"Quienes padecen discapacidad no pueden ser variable de ajuste", cuestionó el PJ

07/02/2019 -

El PJ bonaerense acusó al gobierno del presidente Mauricio Macri de "manipular" datos para justificar el "ajuste sobre la inversión social", luego de que trascendiera que la Agencia Nacional de Discapacidad que detectó 10.000 casos de irregularidades en pensiones por discapacidad.

Bajo el título "Quienes padecen discapacidad no pueden ser variable de ajuste", emitió un comunicado en el que advierte que "una vez más, el Gobierno apela a la manipulación para justificar sus políticas de ajuste sobre la inversión social". Agrega que "bajo la excusa de supuestas irregularidades que no alcanzan ni al 1% de los beneficarios, Cambiemos insiste con recortes masivos en las pensiones por invalidez, como ya lo hizo en 2017 cuando dejó en total desamparo a más de 60.000 personas". El documento responde a los datos consignados por la Agencia Nacional de Discapacidad, que tras una primera etapa de análisis para depurar el padrón de beneficiarios y detectar posibles fraudes de quienes no cumplen con los requisitos, registró 10.000 casos irregulares de pensiones por discapacidad, según señalaron fuentes del organismo a un matutino. Desde el PJ recordaron que en 2017 el entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, ordenó una quita masiva de pensiones por invalidez sin aviso previo, que totalizaron 60.000 beneficiarios.

El repudio que generó entonces la medida terminó con el desplazamiento de Badino, la marcha atrás de la medida por parte del Gobierno y la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis y que políticamente responde a la vicepresidenta Gabriela Michetti.