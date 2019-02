Perazzo pidió paciencia

07/02/2019 -

Nueva Chicago tiene la ilusión de volver a Primera División y se mantiene peleando arriba, aunque la última fecha no fue del todo positiva, porque, al no poder ganarle a Defensores de Belgrano, descendió al cuarto lugar debido a que Mitre lo superó por diferencia de gol.

Horas después del empate ante el Dragón Walter Perazzo, DT del Torito, expresó en Mundo Ascenso: "Típico de los comienzos del torneo, cuando todavía falta ajustar cosas, el engranaje del equipo. El primer tiempo me dejó conforme porque la verdad que hicimos un partido donde no corrimos riesgos, generamos cuatro o cinco situaciones de gol. Me parece que si hubiésemos convertido alguna de la que tuvimos, hubiese sido distinto", expresó el DT.

"Desde mi punto de vista el segundo tiempo estuvo de más. El partido se jugó de área a área. Los arqueros tuvieron poco trabajo. La verdad que en el segundo tiempo no me gustó lo que hemos hecho", cerró.