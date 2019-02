El Duende Garnica presentó parte de "Anarcotelúrico"

Fotos PERFIL. "Mi actitud personal siempre ha sido escribir y establecer una mirada sobre todo social en mi país", dijo sobre sí mismo Garnica.

La particular voz del Duende Garnica hizo vibrar al público de la "Cuna de poetas y cantores" en la última noche del Festival Nacional de La Salamanca, como otra de las figuras destacadas en el escenario mayor ante una multitud de personas que ocuparon el estadio Ciudad del Club Atlético Sarmiento.

En un contacto con la prensa dijo: "Agradezco la intención de ser difusores, mi actitud personal siempre ha sido escribir y establecer una mirada sobre todo social sobre mi país, no soy un buen cantor ni un buen músico, pero me encanta escribir. La música para mí no es solo un CD, no es solo un material discográfico".

Sobre su nuevo material explicó: "Tiene canciones viejas, es un trabajo de quince canciones con un montón de composiciones que tienen que ver con la realidad social de nuestra provincia. A la situación de la lucha por la tierra que es lo más fuerte que tenemos de nuestro pasado y de nuestra historia".

Además, destacó que "tiene un fuerte reclamo sobre los sectores más olvidados del territorio, tiene que ver con los olvidos que se mantienen en nuestra historia y en nuestra cultura, tiene que ver además con esa esperanza que resguarda en esa lucha".

"La canción popular tiene que tener un compromiso fuerte con el que se debe involucrar el cantor, el músico y el autor, donde el artista no se debe casar con ningún partido político, ningún gobierno, ninguna ideología", agregó.