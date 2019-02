Otras fechas no laborales

07/02/2019 -

En mayo, los dos feriados son inamovibles, el 1 por el Día del Trabajador y el 25, por la conmemoración de la Revolución de Mayo. Los feriados de junio, el 17 se conmemora el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y el 20, el fallecimiento del General Manuel Belgrano.

En julio hay un nuevo fin de semana largo, que incluye al 8, como día no laboral con fines turísticos y al 9, que se conmemora el Día de la Independencia. Los días no laborables de agosto son el 17, paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín, y el 19, día no laboral con fines turísticos.

En septiembre, el 12 es el día del Respeto a la Diversidad Cultural y se le agrega el 14, día no laborable con fines turísticos.

En noviembre, el 20, Día de la Soberanía Nacional, se adelanta al 18 y es el último fin de semana largo del año. Finalmente en diciembre, el 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, que cae domingo y es uno de los feriados inamovibles. Luego el 25 por Navidad y el 31 por fin de año, también son feriados inamovibles.