Nadia Hilker se une con Magna a The "Walking Dead"

07/02/2019 -

Nadia Hilker, actriz alemana que forma parte de la renovación en el reparto de "The Walking Dead", en su novena temporada que regresa el próximo domingo a las 23 a Fox Premium, afirmó en charla con Télam que "algo está cambiando en Hollywood" que permite como nunca antes personajes femeninos fuertes y relevantes como Magna, a quien le dará vida ella, y también Maggie y Carol.

"Las mujeres somos fuertes. Damos a luz, creamos vida. Me alegra que finalmente la TV y las películas estén poniéndose al día y retraten a las mujeres de la forma en la que verdad son. Todo ha cambiado mucho. Hace diez años yo no hubiera podido actuar en The Walking Dead; primero porque no luzco norteamericana ni alemana. Segundo porque el tipo de personaje que es Magna es posible porque algo está cambiando en el mundo y en Hollywood", remarcó Nadia.

La serie post-apocalíptica, que sigue a un grupo de sobrevivientes en un mundo plagado de zombies y de otros -aún más peligrosos- humanos que harán cualquier cosa por subsistir, está en plena etapa de cambios luego de un importante salto temporal, la salida de su protagonista principal Andrew Lincoln y la llegada de nuevos enemigos.

Sobre cómo es Magna, Hilker explicó: "Es como un animal, una leona. Tiene mal carácter, pero también es muy poderosa. Cuando llega a The Walking... viene de perder a alguien muy importante para ella, es algo que la afectó mucho y se esfuerza para no sentir afecto por nadie en un mundo en el que cualquier cosa podría pasar".

Nadia también reveló hacia dónde va la trama. "Es muy emocionante y nadie, a excepción de la productora ejecutiva Angela Kang, sabe qué es lo que va a pasar. Todos están muy confiados, listos para algo nuevo".

La comunidad gay también tiene desde hace tiempo su representación con varios personajes en la serie. Al respecto, dijo: "Amo que The Walking Dead no tema mostrar diferentes colores de piel, personajes gay, bisexuales, porque así es el mundo. No todos tenemos cabello rubio y ojos azules; estamos representando al mundo real y hasta ahora no muchos programas hacen eso".