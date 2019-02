"El Festival Nacional de Folclore de Cosquín me ha ratificado que el camino recorrido no ha sido en vano"

07/02/2019 -

En el reciente Festival Nacional de Cosquín 2019, "Peteco" dejó en claro su temple, su poesía que lo consagró y la renovada que propone con Riendas Libres. En Cosquín ratificó su estirpe de cantor, compositor y músico. Fue la confirmación del amor que el público tiene por él, lo que él lo agradece con su corazón en las manos.

¿Qué te ratificó lo de Cosquín cuando, en la segunda noche, solo y con tu guitarra en mano pusiste en alto al festival?

Me ha ratificado que el camino recorrido no ha sido en vano sino que he podido obtener la confirmación de que todo lo que he hecho ha llegado a la gente y que la gente lo ha consagrado. Cuando he terminado con la primera parte, "Peteco x Peteco", en el mismo escenario he dicho que eso que había pasado y que la gente aplaudía y que yo lo agradecía porque ha sido el reconocimiento a años de trabajo, es lo que ya he hecho, pero que en este momento yo ya estaba haciendo otra cosa. Así fue cuando lo llamé a los chicos de Riendas Libres (Homero Carabajal Cárpena y Martina Ullrich) para mostrar lo que estaba mostrando hoy en día.

¿Qué resultados estás obteniendo en ese camino que transitas junto con Homero y Martina?

Muy buenos resultados porque nosotros vamos tranquilos. A lo mejor, a la experiencia mía se la transmito y ellos, como me conocen, han estado toda la vida conmigo, son mis hijos, saben y me han visto muchas veces tristes, muchas veces dolido o desesperanzado, pero también me han visto muchas veces con fuerzas, con ganas y ahora con ellos estoy feliz. Ellos, aunque no tengan los años que tengo yo tienen las vivencias y el respeto por esta profesión y van tranquilos. Ellos saben que tenemos que ir con tranquilidad y que hay muchas alternativas, posibilidades para llegar con el mensaje. Esto es un camino largo, lento que hay que recorrerlo y ellos lo saben perfectamente.