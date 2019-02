"Peteco" vuelve a Europa a pura chacarera y danzas

07/02/2019 -

Carlos "Peteco" Carabajal sigue sembrando la chacarera por el mundo. Tras su paso rutilante por Europa (2017), Rusia (2018), ahora, a fines de mayo próximo realizará una gira por un mes por diversos países europeos que comprenderá a Inglaterra, Londres, Bélgica, Suiza, París, Roma, Austria y España. El periplo arrancará en Barcelona, tal como lo contó en una entrevista exclusiva con EL LI BERAL luego de su concierto en la última noche del 28º Festival Nacional de La Salamanca. ¿Cómo se da esta nueva gira? La gente de Barcelona (España) nos ha contratado. A partir de ahí, con la ayuda de Elisa Pavin, mi amiga italiana, realizaremos la gira por diversos países europeos. Qué digo cuando digo que nos va a ir bien es porque si hemos ido en el 2018 y había 100 personas, ahora habrá 150. ¿Es poner la semilla para seguir sembrando la chacarera? Totalmente. Lo tenemos que hacer porque va a hacer otro que no sabe a lo mejor. Lo vivo muy bien a todo esto, disfrutando y agradecido. Gracias al trabajo que se ha hecho, hoy en día, por ejemplo, hay dos grupos de danzas en Rusia. A las chicas que integran uno de los grupos las hemos encontrado en Cosquín. Hay otro grupo que lo ha llevado a Juan Saavedra. También hay otros dos grupos que están trabajando con la música latinoamericana, en especial con la santiagueña y con la chacarera. Además, en Francia, está Juan Cruz Suárez con todo un grupo de gente. En Italia está Elisa Pavin. Me parece que esa es la manera y de a poco van a empezar a ir los artistas. Es un trabajo difícil que hay que hacer de a poco sin creer que uno va a conquistar Europa o va a triunfar allá. No, no se trata de eso. Nosotros, por ahí, cantábamos ante 50 y 100 personas. Es así el trabajo. En ‘El amor como bandera’ ratificas tu compromiso con la vida fundamentalmente, con la historia, la memoria y la actualidad. ¿Cómo surge toda la inspiración para plasmarla en canciones? Surge, justamente, de que nosotros estamos viviendo en estos tiempos acelerados cada alternativa que nos propone la vida, la sociedad y la asumimos con compromiso lindo. Tampoco quiero que, una vez más, se confunda la cosa. Cuando hablamos de compromiso no es compromiso, por ejemplo, con un partido, con alguien que está en el poder de la política. El compromiso nuestro es con nosotros mismos, con la historia que tenemos, con nuestros maestros, con nuestra familia. Eso lo reafirmamos siempre. Hoy en día, es importante que el artista, de alguna manera, dé su visión. Respeto a todos, incluso a los que solo hacen la cuestión artística para entretener. Como ha dicho Mercedes Sosa, siempre voy a estar en el camino del compromiso humano. Y esa es nuestra bandera. ¿Cuánto cuesta sostener ese principio de la defensa de la condición humana? No sé cuánto cuesta, pero cuesta y, a la vez, es lindo las satisfacciones que le llegan a uno. De pronto, en la calle, un reconocimiento humilde de alguien que te dice que con mis canciones le has cambiado su vida. Muchas veces uno se deja llevar por el aspecto de las personas. A veces, a mí me ha pasado de quien menos espero, por aspecto, que me empieza a conversar y de a poquito me va largando hasta que llega a la cosa de decirme "escucho tus letras". Ese es el premio. Entonces, todo lo que cuesta mucho se olvida y te quedas con esa perlita.