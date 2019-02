"Ya no tengo desesperación por el éxito, ni por el triunfo"

07/02/2019 -

¿Qué te han enseñado los años después de haber trajinado los escenarios del país y gran parte del mundo?

Podría decir varias cosas. Una de ellas es que hoy en día, por ejemplo, ya no tengo desesperación ni por el escenario, ni por el éxito, ni por el triunfo, ni por los horarios. Me da la mismo ir primero que último, pero una de las cosas que podría decir como más positiva, que más rescato es el hecho de saber que esto hay que ir por la escalera, escalón por escalón. Algunos les gusta tomar el ascensor, pero a mí siempre por la escalera y bastante dificultosa la cosa. Entonces, hoy en día que ya he hecho muchos escalones y que si veo arriba veo que ya estoy casi en la cima. Entonces, ahí es donde me viene la tranquilidad de saber que no hay que salir a romper sino que hay que dar un mensaje e ir con tranquilidad, con humildad y compartir con la gente y cantar, junto con Homero (Carabajal Cárpena) y con Martina (Ullrich), con cariño para todos. Esto es lo que me pone muy feliz.