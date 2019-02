El legado y la continuidad de la historia musical en sus hijos

07/02/2019 -

¿Cómo se mantiene un legado artístico familiar tan fuerte como el que has recibido?

Se sostiene con trabajo, con autocrítica, dedicación y con el compromiso de profundizar. No hay otra. Nosotros, en la familia, tenemos muchos chicos que vienen empujando, Homero mismo, Ricky y Pablo. A todos, nosotros, le deseamos que les vaya bien, pero no los apañamos para el triunfo, no los apañamos para que sean una estrella que ya no pueda volver atrás en el negocio. A todos les deseamos lo mejor. Con Homero lo hablo mucho. Él sabe que puede llegar a ser una primera figura y que puede vivir de la música, que es lo que más le gusta, pero también sabe que si entra en una maquinaria que lo va a llevar a la banalización, eso le puede traer satisfacciones materiales, pero, en definitiva, va a quedar medio solo al final. Entonces, nosotros la vamos empujando siempre desde abajo. Es una de las cualidades que yo le rescato al hecho de hacer música en familia.

¿Y en el caso de Benicio?

Tiene ángel. Tiene en los genes la condición musical porque me lo demuestra. Toca muy bien la percusión. Está aprendiendo muy bien, y eso que es zurdo, a tocar la guitarra. Él se pone y se pone y saca cosas que me asombran. Él se va a criar conociendo al hermano (por Homero). Yo le digo: "Vos, harás lo que quieras con tu vida, serás lo que tengas que ser, pero recordá que en algún momento tienes que estar con Homero en la música".