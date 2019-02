Dúo Coplanacu: "Nuestra propuesta carece de esos efectos especulativos"

07/02/2019 -

¿Cómo definen a "Los Copla"? PAZ: Es como un remanso. Es una guarida. Nosotros, humildemente, proponemos que sea un guarecerse emocionalmente en lo que hacemos. Es como poner un techito en el cataclismo que se está viviendo en el mundo. Cantar temas como ‘Piedra’ o ‘Pachamama’ que a mí me proponen como una guarida. CANTOS: Este disco, como todos los otros, es un testimonio. Como dice Julio, en estos tiempos tan duros, cantarle al paisaje es una forma de resistir todos los embates y las agresiones que está sufriendo el paisaje. Cuando uno canta sensiblemente, lo que intenta transmitir no es solo la canción sino también esa sensación, esa conmoción. Un disco nuestro, siempre, en todas las ocasiones, ha intentado pintar quiénes somos dentro de este territorio, por qué y para qué somos cantores. Todo eso se resume en el disco. ¿Cómo logran, en estos tiempos volátiles, sostener un mensaje muy fuerte como el que ustedes llevan en cada canción? CANTOS: Yo he conocido un titiritero, Roberto Espina, que decía que esta es la época de los efectos. Todo está como impregnado de efectos. Yo creo que nuestra propuesta no está impregnada de efect o s . N u e s t r a propuesta sigue siendo el testimonio nuestro de la infancia, de lo que sentimos hoy, de lo que nos gusta hoy, de lo que queremos para el futuro de todos nosotros. Nosotros nos incluimos en todos. En la sociedad no nos sentimos seres especiales. Nuestra propuesta carece de esos efectos especulativos o especuladores y sale en forma sencilla, lo más simple posible pero también muy profunda. PAZ: Cuando cantamos, no hay ningún tipo de especulación, simplemente lo que va saliendo del alma, lo que vamos intercambiando y lo que vivimos en el momento lo expresamos. Y la forma de decirlo es cantando sin especular en nada. Ni siquiera somos, para decirlo, tremendos cantores, sí somos dos tipos sensibles que quizás es esto lo que logramos transmitirle a la gente y es también lo que recibimos de ellos. Los viejos juglares iban de pueblo en pueblo llevando el mensaje, la tradición y las costumbres. ¿Coplanacu tie ne esa impronta? CANTOS: Yo creo que todos los cantores, sobre todo en el folclore, donde van girando tanto, viajando tanto, de alguna manera, sí, nosotros vamos intentando traducir, intentando contagiar, intentando transmitir e intentando comunicar. PAZ: Somos viajeros, somos juglares. Todo lo que hacemos es el resultado de esto. Un disco es una bitácora de la vida. En un disco también se transmite el camino. Por los lugares en que andamos vamos recogiendo cosas. Tenemos la fortuna de hacerlo sonido, sentimientos, pensamientos y poderlo transmitir es maravilloso. Roberto, te pregunto a vos como autor de los temas. Uno escucha "Piedra" y se conmueve. Uno escucha "Madrecita de Huachana" y te doblegas. ¿Cómo nacen estas inspiraciones y cómo vives esos momentos de creación? Nacen de la misma sensación que se produce. A mí, la fiesta de Huachana me ha conmovido desde el primer día que he ido y me ha parecido una expresión popular, íntima, general y profunda a la vez y sensiblemente religiosa. Para uno que puede ponerle palabras a esas sensaciones es un honor tener esta oportunidad. Con ‘Piedra’ también. Nosotros vivimos en Córdoba, entre las piedras. Don Atahualpa Yupanqui ya sabía reflexionar sobre la piedra como un pedazo de naturaleza. Una forma de intimar con la naturaleza, una forma de sensibilizar es ver qué sensaciones y cosas nos estaría dando la piedra además de estar ahí toda nuestra vida