El cuerpo rescatado es el de Emiliano Sala

Hoy 19:59 -

Se confirmó que el cuerpo rescatado de las profundidades del Canal de la Mancha es el del futbolista Emiliano Sala.

El goleador argentino había desaparecido el pasado 21 de enero cuando volaba desde Nantes a Cardiff en un avión privado, cuyos restos finalmente fueron encontrados a 67 metros de profundidad el domingo por la mañana.

En su momento, las autoridades explicaron que se observó un cadáver en el lugar, y tras varias horas de intenso trabajo, y pese al mal clima, la empresa privada contratada por la familia del argentino logró extraer el cuerpo el miércoles.

El mismo fue trasladado en barco hasta la isla de Portland y luego llevado hacia Dorset, donde los forenses se hicieron cargo de la identificación.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P