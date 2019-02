CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de febrero de 2019

Hoy 21:44 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

(CONTINÚA)

23.00 FESTIVAL DE LA SALAMANCA

2019

00.30 VERDADES SECRETAS

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

16.30 DALE FERRO

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. ARGENTINOS





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.58 BANSHEE. SEASON 2

02.09 THE KNICK 02 EPS 09

03.13 THE KNICK 02 EPS 10

04.19 ESPERANDO POR SIEMPRE

06.11 REALITY BITES. LA CRUDA REALIDAD

08.05 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

08.26 JUEGO DE TRAICIONES

10.38 UN CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2

12.10 MI PRIMER AMOR

14.57 THE DUFF

15.55 ¿SOLO AMIGOS?

17.48 SÍ, SEÑOR

19.47 JUEGO DE TRAICIONES

22.00 LONDRES BAJO FUEGO

23.52 EL SOBREVIVIENTE

TNT

03.04 ESTE ES EL FIN

04.51 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.21 MALAS COMPAÑÍAS

09.29 HAPPY FEET. EL PINGÜINO

11.20 UN GRAN DINOSAURIO

13.03 THE STRAY

14.49 LOS BOXTROLLS

16.31 RESCATE DEL METRO 123

18.26 SOY LEYENDA

20.13 FURIA DE TITANES 2

22.00 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL

FÉNIX

00.29 PROYECTO X

01.58 ATRAPEN AL GRINGO

TCM

06.58 LA NIÑERA

07.21 LOST

08.05 LOST

08.50 LOST

09.33 LOST

10.18 CASADOS CON HIJOS

10.42 CASADOS CON HIJOS

11.07 CASADOS CON HIJOS

11.32 LA NIÑERA

11.55 LA NIÑERA

12.17 LA NIÑERA

12.39 LOST

13.24 LOST

14.08 CASADOS CON HIJOS

14.33 CASADOS CON HIJOS

14.58 CASADOS CON HIJOS

15.23 DUMBO

16.31 EL PLANETA DEL TESORO

18.13 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

20.07 ANALÍZAME

22.00 PÁNICO Y LOCURA EN LAS VEGAS

SPACE

04.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.15 TERRENO SALVAJE

09.01 FURIA SALVAJE

10.36 SE LO QUE HICIERON EL VERANO

PASADO

12.23 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

14.52 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE

DE LOS CLONES

17.33 STAR WARS. EPISODIO III - LA VENGANZA

DE LOS SITH

20.07 SE LO QUE HICIERON EL VERANO

PASADO

22.00 EN CAÍDA

23.42 JEEPERS CREEPERS





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* HOY, PENCAS TRÍO, LESLIE ROLDÁN, DANTE GEREZ Y SU VIOLÍN Y PABLO

ARAUJO.

* MAÑANA, RAÚL IBARRA Y DÚO CARABAJAL CÁCERES.

LA POSTA GRILL

(RUTA 34, BELTRÁN)

* HOY, SHOW EXCLUSIVO DEL DUENDE GARNICA, Y GRUPO LA GREDA.

*MAÑANA, CENA SHOW, CHARLY LATINOS.

LA ESQUINA DEL RECUERDO

(PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)

*MAÑANA, ROCÍO QUIROZ, Y ALEJANDRO VÉLIZ.

LA HUAICONDEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*MAÑANA, PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL JUEVES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK & LOVE.

ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE,

DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.

CASA GARMILLA

(ESPAÑA Y CASSAFFOUSTH)

MAÑANA, A LAS 23, TATIANA Y LOS FOLCK.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

LEGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 22:10 (Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 22:00 (Cast)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

HOY 16:40 (Cast)

ESCAPE ROOM:SIN SALIDA

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 18:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 22:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)

LA FAVORITA (2D)

HISTÓRICA (+ 16 AÑOS)

07/02 al 13/02 19:00 (Subt)

BTS WORLD TOUR: LOVE

YOURSELF IN SEOUL (2D)

RECITAL (ATP)

09/02 -19:10 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 20:00- 22:30

LA GRAN AVENTURA LEGO2.

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:00-

CASTELLANO 3D 17:40

ESCAPE ROOM APTA 16

CASTELLANO 2D 21:40 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 2D 22:50 (SÓLO SÁBADO

Y DOMINGO)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20

CASTELLANO 2D 20:30 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

BTS LOVE YOURSELF IN SEOUL

CASTELLANO 2D 17:30 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)