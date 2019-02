Fotos Si Ersa decide poner fin a la relación laboral con sus dependientes, deberá responder por su accionar

08/02/2019 -

El anuncio de Ersa de retirarse de la prestación del servicio de transporte público de la provincia dejó un gran interrogante en cuanto al procedimiento que debe encarar dicha empresa para indemnizar -como invocan hacerlo- pagando a los empleados que serán despedidos solamente el 50% de la liquidación. A ello se suman las dudas en cuanto a la antigüedad que los choferes de UTA reclaman que se les reconozcan, como una obligación del nuevo concesionario que operará una vez que la empresa correntina se retire del servicio, el próximo 15 de febrero, como lo indicaron. Al respecto, la abogada laboralista Claudia Salvatierra, especializada en la Universidad de Salamanca (España) dijo que Ersa "puede invocar el art. 247 (Ley Contrato de Trabajo), para obtener una responsabilidad atenuada para el despido del sus dependientes, es decir, abonando la mitad de la indemnización por antigüedad". Sin embargo, sostuvo: "como de lo que se trata es de alegar una situación de crisis económica causada por fuerza mayor o por falta o disminución del trabajo, que son los presupuestos contemplados en la norma, tales hechos deben superar no solo una prueba muy rigurosa, sino que además, debe acreditarse la concurrencia de otras condiciones previstas legalmente". Ahondó que "la crisis debe revestir suma gravedad y tener un grado relevante de perdurabilidad. Además el empleador debe acreditar que la misma no le es imputable, lo que implica demostrar que no ha podido preverla o que prevista, no la ha podido evitar, a pesar de haber adoptado todas las medidas necesarias. Una crisis general de la actividad, o el concurso preventivo de la empresa, no se consideran -por la jurisprudencia mayoritaria- supuestos que encuadren en la norma, ya que se presume que el empresario debe conducirse como un buen hombre de negocios y evaluar los riesgos de su actividad, y el trabajador siempre es ajeno al riesgo empresario". En cualquier caso, Salvatierra remarcó que "demostrados los hechos justificativos, el empleador debe respetar el procedimiento de desvinculación que impone la norma, en cuento al orden de los despidos, que deben comenzar con el personal menos antiguo y entre ellos los que tengan menos carga de familia. Todos estos recaudos mencionados son concurrentes, por lo que si el empleador desea ampararse en la reducción indemnizatoria prevista en el art. 247 LCT , debe cumplir con todos". Futuro empleador Consultada sobre la responsabilidad del futuro operario del servicio, de hacerse cargo de la antigüedad de sus nuevos choferes, la abogada laboralista precisó que si Ersa "decide poner fin a la relación de trabajo con sus dependientes, deberá responder por ello. Si los trabajadores son transferidos al nuevo concesionario, en virtud de una transferencia del servicio, por autorización del concedente, al operarse un vínculo entre el concesionario anterior y el nuevo, una sucesión, un cambio de empleador, el adquirente asumiría la responsabilidad emergente de la transferencia, haciéndose cargo de la antigüedad y demás condiciones de trabajo de los dependientes, y las deudas del transmitente, en forma solidaria con éste (art. 225 LCT )". Sin embargo, planteó que "si se trata de una nueva adjudicación del servicio a través de una licitación, en general se considera que no existe una transferencia en los términos del art. 225 LCT , porque no habría un vínculo que una, a uno y otro concesionario. En este caso, solo Ersa debería responder por la desvinculación de sus dependientes". En cuanto la validez de los telegramas de despidos a sus casi 400 empleados que emitió Ersa, y luego hizo marcha atrás, dando una prórroga del servicio, sostuvo: "El despido es irretractable, salvo acuerdo de partes (art. 234 LCT ). Si en éste caso el empleador, para continuar prestando el servicio, se retractó del despido y los trabajadores aceptaron, y continuaron trabajando, se produjo una tácita aceptación de esa retractación, por lo que el contrato de trabajo continúa vigente. Los telegramas de despido que fueron enviados perdieron vigencia, de modo que una nueva decisión de desvinculación debe ser debidamente comunicada", concluyó.