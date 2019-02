Cejas: "No hubo despidos, solo que no se renovaron contratos finalizados"

08/02/2019 -

El delegado local de la Subsecretaría de Agricultura Familia (SAF), Carlos Cejas, dejó sentada su posición ante las manifestaciones de trabajadores y sindicalistas de ATE. En primer lugar, cuestionó que "se utilice un decreto de emergencia para atender una situación grave que pasa mucha gente", para "defender un interés sectorial y sindical".

Negó que la SAF no asista a los pequeños productores afectados: "estuvimos dando una mano con técnicos y vehículos en las zonas inundadas".

Luego, dijo que no son 80 sino más de 100 los técnicos de terreno que dejaron de pertenecer a la SAF y que no fueron despedidos, sino que no les renovaron los contratos. Sostuvo que había una sobredimensión de personal para una delegación local de subsecretaría, casi 200: "El Gobierno y cualquier empleador esta está en su derecho de renovar o no un contrato. En este caso no se renovó la última tanda".

En cuanto al parque automotor, dijo que hay dos vehículos que están parados porque es muy costoso arreglarlos y que los heredó de la anterior gestión en esa situación, mientras que el resto del parque mecánico está en condiciones, gran parte reparada durante su gestión y que había recibido en deterioro.