Fotos Obispos: "Estas no son desgracias que Dios manda, sino males que el hombre hace a la creación"

08/02/2019 -

Los obispos de las provincias del NOA emitieron el documento "Entre todos cuidemos la casa común" con énfasis en lo ambiental, y críticas a modelos de producción y económicos que generan "nuevos pobres". El escrito lleva las firmas de los obispos de la región, entre ellos Vicente Bokalic (titular de la Diócesis de Santiago del Estero), Enrique Martínez Ossola, obispo auxiliar de Santiago del Estero; y José Melitón Chávez, obispo de Añatuya. En el texto, los religiosos advirtieron que las inundaciones representan uno los efectos de "la expansión indiscriminada de las fronteras agrícolas que incluye el desmonte de grandes extensiones de bosques nativos, afecta seriamente el conjunto del hábitat". Al respecto, remarcaron que "estas no son desgracias que Dios manda, sino males que el hombre hace a la creación". "Sabemos que en toda crisis socio-ambiental los primeros afectados son los más pobres", añadieron sobre esta problemática. También cargaron las tintas "contra la lógica economicista que impone el paradigma tecnocrático" y contra el "modelo económico extractivista" que genera "nuevas formas de pobreza". A modo de conclusión remarcaron que "nadie puede ser indiferente ante el grito de los pobres y de la madre tierra, sobre todo los que tienen la capacidad de tomar decisiones al respecto". El documento comienza con un mensaje de acompañamiento a las comunidades de las respectivas diócesis ante los problemas que enfrentan. "Hemos rezado por nuestras Iglesias particulares y damos gracias a Dios por la vida de nuestro pueblo. Acompañamos a todas las comunidades en estos momentos difíciles y queremos plantear, entre muchos, algunos temas que no están suficientemente visibilizados, pero que nos preocupan por las consecuencias actuales que comprometen nuestro futuro", rescatan. Es entonces que en tono de advertencia, señalan: "Nos preocupa la lógica economicista que impone el paradigma tecnocrático, cuya finalidad es consumir y producir, desplazando a un segundo plano la dignidad de la persona y la justa distribución de los bienes para el desarrollo humano integral". En ese sentido y continuando con el documento, juzgaron "importante resaltar la conexión entre el modelo económico extractivista y el clima, el agua y el modo de vida de las comunidades. Esto genera nuevas formas de pobreza que expulsan a las personas de sus propios lugares de origen y las postergan cada día más". Los obispos sostuvieron que "la expansión indiscriminada de las fronteras agrícolas que incluye el desmonte de grandes extensiones de bosques nativos, afecta seriamente el conjunto del hábitat. Los suelos se vuelven vulnerables a la erosión provocadas por las lluvias, que traen como consecuencia las inundaciones cada vez más frecuentes, con los destrozos consabidos". "Estas no son desgracias que Dios manda, sino males que el hombre hace a la creación y que traen estos efectos. Sabemos que en toda crisis socio-ambiental los primeros afectados son los más pobres", afirmaron. Y a modo de cierre sobre esta temática, manifestaron su apoyo decidido "a las comunidades que reclaman su derecho a participar en las decisiones que afectan a la vida personal, familiar y a los recursos naturales donde se desarrollan la vida y la cultura". Defensa de la vida A continuación y en la parte final, el documento reivindica la postura a favor de la vida: "Necesitamos parroquias, escuelas, universidades, comunidades, cuyas prácticas den testimonio de una cultura que respeta, ama y defiende la vida, toda vida humana y toda la creación, porque vale toda vida". "Al comienzo de este año electoral en nuestra Patria y en el marco del sínodo de la Amazonía en la Iglesia universal, consideramos que nadie puede ser indiferente ante el grito de los pobres y de la madre tierra, sobre todo los que tienen la capacidad de tomar decisiones al respecto", exhorta el mensaje de los prelados.