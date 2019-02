Fotos Tío y sobrino pueden quedar libres en doble masacre de pareja de ancianos

La Cámara de Apelaciones revocó los procesamientos de tío y sobrino en General Taboada, sospechados del brutal asesinato de una pareja de ancianos, perpetrado el 26 de septiembre del 2012 en el Lote 9 de Selva Blanca, a 28 kilómetros de Los Juríes. Así lo informó ayer el alto cuerpo, mediante una resolución que lleva las firmas de los vocales Luis Lugones, Sandra Generoso y Carlos Olivera. En forma unánime, el alto cuerpo hizo lugar a la apelación de los defensores, Gabriel Toloza y Juan José Saín. Los letrados asisten a Domingo Eusebio Cisneros y su sobrino Luis Darío Cisneros, apresados el 6 de septiembre del 2018, ocasión en que el juez Álvaro Mansilla dispuso sus procesamientos por ‘Homicidio calificado por alevosía’. Desconsuelo Las víctimas resultaron Eduardo López, de 77 años, y María Cejas, de 68, cuyos cuerpos fueron descubiertos en un literal ‘río de sangre’, se supo. La mujer recibió 14 puñaladas en la cama; 9 en la zona intercostal. Otras, en la cabeza, manos y dos en un ojo. La autopsia indicó que murió por estallido de cráneo. En tanto, su esposo fue muerto de un certero tiro en la cabeza. Para el magistrado, sopesó la teoría de un móvil pasional. La investigación de Mansilla sostendría que los ancianos fueron masacrados porque ‘taparon’ un afer amoroso entre su empleado y una ex pareja de Cisneros tío. La resolución Ahora, los camaristas habrían establecido que no habría pruebas para la detención de los dos hombres y, por ende, dictaron sus faltas de mérito. Tras la resolución, la defensa acudirá ahora ante el juez y solicitará que sean excarcelados. Tanto la investigación de Mansilla, como de la anterior jueza de la causa, Gladys Liliana Lami, habrían advertido la presencia de ADN extraño en la escena del crimen. El mismo no correspondía con los de Cisneros, acentuándose el enigma sobre el o los verdugos de la pareja. También se sabe que les fueron robados algunos objetos, pero la policía halló oculta una importante suma de dinero. Finalmente, nadie descarta que la Fiscalía apele el fallo de la Cámara y vaya en casación ante el Superior Tribunal de Justicia.