Fotos Fue a encender la bomba de agua y descubrió que se la habían sustraído

08/02/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Una vecina del barrio Adela se llevó una desagradable sorpresa cuando descubrió que personas desconocidas le sustrajeron una bomba de agua. La denuncia fue radicada en la Seccional 40 por una mujer de apellido Serrano, que manifestó en sede policial que el miércoles en horas de la tarde fue a encender la bomba de agua y al notar que no arrancaba se dirigió al lugar en la parte del fondo de su vivienda y notó el faltante de la misma. Se trata de una bomba centrífuga de color negro, no puede especificar marca ni modelo porque no lo recuerda.. La damnificada consultó a los vecinos si habían visto algún movimiento en cercanía de su vivienda, pero le respondieron de manera negativa. Los efectivos que tomaron la denuncia pusieron en conocimiento al fiscal de turno quien dispuso se lleve a cabo un acta de constatación y se le dé participación a la división Investigaciones y de Robos y Hurtos.