Federico Delbonis se instaló en los cuartos de final

Fotos FELIZ. Federico Delbonis se mostró entusiasta luego del gran triunfo de ayer.

08/02/2019 -

El tenista argentino Federico Delbonis se clasificó a los cuartos de final del Córdoba Open al superar ayer a la tarde al español Roberto Carballes Baena.

Delbonis, 77 en el ranking de la ATP, se impuso a Carballes Baena (74 del escalafón mundial) por 6/7, 6/2, y 6/2, en un partido que se prolongó por espacio de 2 horas 45 minutos.

"Estuvo difícil jugar por el viento. Me costó mucho entrar en partido, pero con actitud y no dar por perdida ninguna pelota, fue que pude remontar, y empezar a tomar confianza en mi juego", expresó Delbonis.

Si bien el tenista nacido en Azul ganó el partido con amplitud, cometió 60 errores no forzados ante un rival que sólo presentó oposición en el primer set.

En la siguiente instancia del torneo, el argentino enfrentará al español Jaume Munar (81), quien superó al italiano Marco Cecchinato, segundo preclasificado del torneo, por 6/3, 3/6 y 6/1.

Además de Delbonis, los cordobeses Juan Ignacio Londero y Pedro Cachín se clasificaron a los cuartos de final.

Carreño Busta

El español Pablo Carreño Busta no será uno de los protagonistas del ATP 250 de Buenos Aires, a raíz de unas molestias que sufre en su hombro derecho. "Por molestias en la zona del hombro me he tenido que retirar del Córdoba Open. Las pruebas realizadas no han salido bien y no estaré en Buenos Aires", dijo.