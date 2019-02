Fotos Tramitan la reparación económica a hijos de víctimas de femicidios

08/02/2019 -

Se habilitaron los turnos en las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social. Es gratuito y no requiere la participación de abogados ni de gestores. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inam) se confirmó que se habilitaron los turnos en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), para comenzar el trámite para acceder a la reparación económica para hijos huérfanos a causa de femicidios. Mediante un comunicado, el organismo detalló que el pasado año se sancionó la ley 27.452, la cual establece el derecho al cobro, en calidad de reparación, de una suma equivalente a una jubilación mínima para las niñas, niños y adolescentes menores a 21 años o personas con discapacidad sin límite de edad, que sean hijos de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar o de género. No obstante, también se advirtió que el trámite, que lo pueden realizar los jóvenes a partir de los 18 años y quienes sean menores deberán solicitar la reparación a través de sus representantes legales "no requiere la participación de abogados ni gestores y es totalmente gratuito" y se inicia solicitando un turno en la Anses a través de internet o por teléfono al número 130. Asimismo, el Inam detalló que la reparación económica se otorga a partir del momento de ocurrido el delito "de acuerdo con los siguientes supuestos: si el hecho es anterior al 26 de julio de 2018, fecha de promulgación de la ley 27.452 se percibirá a partir de ese día". Y si el delito ocurrió con posterioridad a la fecha en que se sancionó la norma "se percibirá a partir del hecho" que "debe haber ocurrido en territorio argentino". La medida surgió a partir del activismo de la ONG La Casa del Encuentro y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, y en sus inicios se conoció como "Ley Brisa".