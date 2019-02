La emoción está puesta en los play off del torneo de verano

08/02/2019 -

Mañana se pondrá en marcha los play off del Torneo de Verano "Tarsil", de la Liga La Ratonera, que se juega íntegramente en las canchas del Complejo Jugadores Libres, ubicado sobre ruta 9, a la altura de El Zanjón.

El programa de mañana también contempla la disputa de la tercera fecha de la categoría para mayores de 38 años.

Los horarios de los partidos son los de las 14.30, 16.20 y 17.50. Mientras que la grilla de cotejos es la que se detalla a continuación:

En Cancha Nº 1: Ciudad Satélite vs. Brima, Metalúrgica Dorrego vs. Norcen, Estudio Jurídico López G. vs. Ferretería Colón. En Cancha Nº 2: Bº Saenz Peña vs. Deport F.C., Estudiantes vs. Pukara F.C. e Industria F.C. vs. Galácticos.

En Cancha Nº 3: Abogados Verdes vs. Abogados Cuervos, Hampones vs. La Manada y Contadores Jrs. vs. AESYA. En Cancha Nº 4: 14.30, Chelsea vs. Niupi y 16.20, Comb. Bertolotti vs. Deportivo JJ.

En Cancha Nº 5: 16.20, Gremio F.C. vs. Profe. Montero Sport y 17.50, Napoli Black Premium vs. Vieja Roma.

En Cancha Nº 7: 16.20, La Reserva vs. La EsKina F.C. y 17.50, Sargento Cabral vs. Halcones.

En Cancha Nº 8: Intocables vs. Ateneo, Templo vs. Club Tradición y La Alvarado Old vs. Capo Centeno F.C.