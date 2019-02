Alfredo Grelak repetiría el equipo el domingo

Fotos ARMONÍA. El plantel de Mitre trabaja en un clima de gran optimismo, de cara al compromiso del próximo domingo ante Quilmes, de local.

08/02/2019 -

El entrenador de Mitre, Alfredo Grelak, tendría en mente repetir el equipo que viene de derrotar por 1 a 0 a Independiente Rivadavia, en Mendoza, el próximo domingo cuando reciba a Quilmes, desde las 21 y en el marco de la decimoquinta fecha del torneo de la B Nacional.

Si bien en la práctica de ayer, que se desarrolló por la mañana en el estadio de Roca y Tres de Febrero, el DT no hizo fútbol formal, realizó una serie de trabajos tácticos que dan a entender que no habría variantes para recibir al "Cervecero". Además, el DT quedó muy conforme con la labor del equipo en Mendoza y, sumado a que no presenta lesionados, harían que se cumpla el viejo axioma futbolero que reza que "equipo que gana no se toca".

De no surgir inconvenientes de última hora, los once para el domingo serán: Martín Perafán; Braian Mieres, Ariel Coronel, Norberto Paparatto y Franco Ferrari; Daniel González, Juan Alessandroni, Lucas Pérez Godoy y Pablo Ruiz; Alan Bonansea e Ismael Blanco. De todas formas, habrá que esperar hasta la práctica de hoy a la mañana para saber si Grelak confirma este equipo.

El Aurinegro atraviesa un gran momento en la B Nacional y se ubica tercero en la tabla, con 26 puntos, a cuatro del líder Sarmiento de Junín (al que visitará en la próxima fecha) pero con un partido menos disputado.