Brindan consejos para prevenir el dengue, zika y chikunguña

08/02/2019 -

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero, organismo que depende del Gobierno de la Provincia, brindó consejos acerca de cómo eliminar los criaderos de mosquitos, una de las medidas eficaces para prevenir la propagación del dengue, zika y chikunguña, enfermedades que son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Para evitar que se reproduzcan los mosquitos que transmiten estas enfermedades, aconsejan desde el organismo provincial que es fundamental, en caso de que no se puedan tirar, dar vuelta los recipientes que se guardan en el exterior de las casas (baldes, palanganas, tambores, etc.) para que no acumulen agua.

¿Cómo se manifiestan estas enfermedades? Se caracterizan por la aparición súbita de fiebre elevada, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son dolores musculares, de cabeza y erupciones cutáneas.