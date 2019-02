Mañana será la cita para el Amateur de Frías

08/02/2019 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Instituto Tráfico de la "Ciudad de la Amistad" se disputará la duodécima segunda fecha del certamen denominado Nicolás Vildoza que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El horario iba a ser establecido al cierre de la presente edición. El programa completo será el siguiente: Tiro Federal vs Los Cuervos; M y M Deportes vs Influencia que es el único líder de la competencia con 26 unidades. Luego lo harán Ferretería Simón vs Spa Car; Juan Perón vs Autoservicio Hernán; Comisión Municipal Tapso vs Loma Negra y el ultimo choque lo protagonizarán Despensa Virgen del Valle vs Barrio Oeste.