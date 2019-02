Fotos Ya está en el Mundial y va por el título

08/02/2019 -

El seleccionado argentino sub 20 venció ayer a Uruguay 2 a 1, por la cuarta y penúltima fecha del hexagonal final del torneo Sudamericano en Chile, y clasificó al Mundial de Polonia, que se jugará entre el 23 de mayo y 15 de junio próximo. Aníbal Moreno (24m. PT) y Gonzalo Maroni (1m.ST) marcaron los goles del equipo orientado tácticamente por Fernando Batista, y Nicolás Schiappacasse (49m.ST) descontó para Uruguay. El partido se jugó en el estadio El Teniente de Rancagua y fue arbitrado por el paraguayo Arnaldo Samaniego, que expulsó en Argentina a Facundo Medina (25m.ST) por agresión. En el primer tiempo Uruguay llegó primero con peligro, con un buen disparo de Schiappacasse que atajó Agustín Roffo. No obstante en la primera llegada de riesgo el conjunto albiceleste abrió el marcador, tras un excelente remate de media distancia de Moreno, que colocó la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Renzo Rodríguez. Urugua y r e c i én s e aproximó sobre el cierre de la etapa, con un cabezazo de Sebastián Cáceres que controló bien Manuel Roffo. En inicio del complemento Maroni estiró cifras, luego de rematar al palo y tomar el rebote hacia el gol. Antes del cuarto de hora pudo haber aumentado Adolfo Gaich, pero perdió en el cara a cara con el arquero. Chance En la respuesta Facundo Batista tiró la pelota sobre el travesaño, y en otro contragolpe Maroni le erró al arco, de frente a Rodríguez. En la última fecha, el domingo próximo, Argentina jugará ante Brasil en busca de lograr el título o, al menor, quedar entre los tres primeros para asegurar además la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, que se disputarán entre el 26 de julio y 11 de agosto venidero. También el domingo jugarán Colombia frente a Uruguay y Venezuela frente a Ecuador.