Se completará la séptima fecha de la Nueva Liga Amateur de Fútbol

08/02/2019 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad" se completará mañana el séptimo capítulo del campeonato denominado "100 años de Gloria del Club Talleres de Frías". Cabe destacar que por la lluvia del fin de semana se tuvieron que reprogramar para mañana los partidos suspendidos.

El programa arrancará alrededor de las 18. Allí se medirán: Deportivo Choya vs Ferroviarios: Atlético Quiros vs Veteranos; La Casa del Plomero vs Atlético Triángulo; Los Canarios vs Farmacia del Rosario y Carnicería Tres Hermanos vs Panificadora Suecia.

Se recuerda que La Casa del Plomero es el único puntero con 18 unidades.