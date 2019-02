El hijo menor de Alain Delón, duro con su padre

08/02/2019 -

No es un secreto en Francia que Alain Delon no tiene una relación cordial con sus dos hijos varones, Anthony, el más conocido, y Alain-Fabien, el menor, su puro retrato, quien ahora publica una novela en la que narra la tormentosa relación con su progenitor. Alain-Fabien reveló: "No he sido un niño maltratado, pero mi padre gritaba, me tiraba del pelo, lanzaba platos o rompía ventanas", contaba hace seis años a "Vanity Fair". Aseguró que Alain Delon le había roto a su madre ocho costillas y dos veces la nariz.