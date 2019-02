Fotos Raly: "A la hora de hacer las canciones, uno está muy desnudo, está muy niño"

08/02/2019 -

"A la hora de hacer las canciones, uno está muy desnudo, está muy niño, muy virgen de todo". Así lo reveló Raly Barrionuevo al profundizar acerca del contenido de "La niña de los andamios", su último disco. Con una relación renovada con su público, el músico nacido en Frías sigue haciendo camino al andar por lo escenarios argentinos y del mundo. Tiene muchos caminos esta "La niña de los andamios". ¿Cómo lo sigues viviendo? Muy bien. Las canciones de este disco, como también la de los otros discos, me ha resultado algo profundamente sanador. A la hora de hacer las canciones, uno está muy desnudo, está muy niño, muy virgen de todo. Ahí salen cosas que uno mismo desconoce que las tiene. Están ahí en lo profundo de uno mismo. Esto es lo que ha pasado en este disco de manera muy fuerte, a mí al menos. Después, viene la producción del disco, dar a conocer las canciones, pero ese es otro cantar, otra instancia que tienen las canciones. Cuando una canción que ha nacido de esa desnudez de la que te hablaba, genera algo en una persona es realmente maravilloso y algo que tampoco le encuentro ningún tipo de explicación. Lo cierto es que a mí me han emocionado canciones que vaya a saber qué es lo que le pasó al autor cuando la escribió, pero es mágico, es parte de la magia de la música. Si tenemos en cuenta que "La niña de los andamios" la escribiste en tributo a tu mamá, ¿con ésta y otras canciones consideras que tocaste fibras íntimas de la gente? Sí, aunque en realidad "La niña de los andamios" no es un responso, no es una canción de lamento sino más bien de agradecimiento a la gente que pasa por la vida de uno. A veces nos toca hacer felices a las personas, a veces también no toca herir a la gente. Es difícil. Uno va aprendiendo de cada golpe, de cada cosa que va pasando, pero lo bueno es que uno se va quedando con lo que aprende de la otra persona. Tuve una madre que, la verdad, yo no me explico cómo hizo, con las herramientas que tuvo, que creo yo que fueron pocas, para no digo solamente dar de comer a dos hijos sino a mí darme mucha libertad y esa libertad que hoy siento en el escenario es el mayor tesoro que me dejó mi madre. No me dejó nada material. Eso me lo generé yo con mi trabajo. Lo que me dejó mi mamá es mucho más valioso que lo material, que es la libertad. De eso habla "La niña de los andamios". Mientras sigue recorriendo los festivales folclórico que se realizan durante el verano, Raly se prepara para brindar un gran concierto el 2 y 3 de marzo en Ciudad Cultural Konex. Se trata de un recital en la Peña del Patio, que marca la primera presentación del trovador folclórico en Buenos Aires después de su concierto en el Teatro Coliseo en agosto del 2018. En ésta, su cuarta edición, la Peña se desplegará en un nuevo formato de dos días: el 2 en un show exclusivo para mayores de 18 años y el domingo 3 en su versión familiar, con un concierto apto para todo público en el que los menores podrán ingresar gratis hasta los 12 años.