Garnica, el que al violín hace hablar

08/02/2019 -

¿Cuáles son esas "Coplas del Violinero" que vos escribiste y que destino consideras que tendrán?

No quiero decir que lo hago hablar al violín, pero es manera metafóricamente de decir que lo hago hablar al violín en cada una de las canciones que conforman mi disco "Coplas del Violinero". Yo soy un coplero de nuestras coplas populares, de nuestra música. Hemos estado esperando estos momentos por muchos años y hoy se nos está dando y es el momento de hacerlo, de seguir adelante apostando a nuestra música.

¿En qué momento de tu vida te encuentra esta nueva producción discográfica?

En un momento especial como hombre de la música. Con el tiempo que llevo tocando el violín he alcanzado una madurez tremenda y no ha sido fácil alcanzarla. Han tenido que pasar los años, seguir tocando lo que toco y seguir haciendo lo que hago para lograr esa madurez plena de la que hoy disfruto. Es una manera de decir estoy en carrera. Soy un violinista que ha ido creciendo con el tiempo y cada vez seguimos creciendo más.

¿Hay un hilo conductor en "Coplas del Violinero"?

Hay un hilo conductor. Es el folclore, el violín, es la chacarera y las cosas que compongo que no dejan de ser folclóricas.

¿Cuánto de búsqueda y cuanto has encontrado de lo que buscabas tiene tu nuevo disco?

Tiene un montón de cosas. Buscaba esta madurez de la que te estoy hablando. Tiene composiciones y hasta una poesía simple que es muy Néstor Garnica.

¿Cuáles son los temas que te preocupan decir a partir de tu faceta como compositor?

Siempre he hecho cosas instrumentales. Me comprometo mucho con el violín. No es una cuestión de decir ‘voy a tocar el violín’ y hacer cosas difíciles sino que nacen espontáneamente. Para mí es una facilidad. Siempre le canto al amor. Hago zambas. Soy un romántico.

¿Cuáles son los próximos pasos que darás con tu disco?

Quiero presentarlo en todo el país. Este fin de semana voy a estar en Sumampa (Santiago del Estero). Luego, estaré cantando en Catamarca. Después, en Baradero. Y así iré por el país llevando mi propuesta. Es un veranito muy lindo.

¿Cuál es el rol del violín dentro de la canción de raíz folclórica?

Santiago del Estero es una provincia que, si bien no hay muchos violinistas, pero por algo se la relaciona al violín - Santiago del Estero. No sé por qué. Es algo que a través de los años, Santiago del Estero ha ido ganando ese terreno. Hoy dices Santiago del Estero y no está lejos de un violín.

¿Cómo ves el momento por el que pasan los artistas populares?

Cada año varía. Nosotros hemos tenido momentos de gloria, después hemos bajado, ahora estamos en ascenso. Es una subida y una bajada constante. Es una lucha tremenda. Y el mantenerse no es fácil para nada.

Entonces, ¿qué hay que hacer para mantenerse?

Yo no hago nada, simplemente sigo tocando y sigo andando. Cada festival tiene su vida propia. No comparo con nada. Tocar en La Banda es para mí algo especial. Poder hacerlo, seguir estando no es para nada fácil.

¿Cómo es la comunión de las almas que tienes con el público?

Eso depende del estado de ánimo de uno. Eso pasa por cada uno, pero por lo general tengo una linda comunicación con la gente.