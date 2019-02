Orgulloso de cantar con su hija Malena

08/02/2019 -

¿Qué sensaciones te provoca el cantar con tu hija?

Es una cosa maravillosa. Esa sensación es impresionante. La verdad, me llena de felicidad. "Lo que se hereda no se hurta", dicen. Entonces, ella tiene por herencia todo esto. Yo, lo he heredado también de grandes maestros que he tenido como don Martín Rodríguez, don Fernando Matos y don Sixto Palavecino. Es hermoso todo lo que estoy viviendo.

¿Qué sensaciones te genera cuando la gente hace propia tus canciones?

Una felicidad enorme. Llegar y tocarle el corazón de la gente no es para nada fácil.