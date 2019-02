Orellana Lucca no olvida a Jacinto, ni a "Fatiga" ni a Alfredo Ábalos

08/02/2019 -

Homenajes a Jacinto Piedra, Guillermo "Fatiga" Reynoso y Alfredo Ábalos, destacan la renovada propuesta del Dúo Orellana Lucca. Manuel Orellana y Rodolfo Lucca, sus integrantes, han tomado la bandera que dejaron estos grandes autores e intérpretes que abonaron a la fertilidad creativa del repertorio del canto nativo santiagueño. En cuantos festivales se presentan, "Manu" y "Pelu" le ponen sus educadas voces y estilo a esas composiciones que brillaron en las voces de Jacinto, "Fatiga" y Ábalos. Además, en camino al festejo por sus veinte años de trayectoria, ya dejan entrever algunas composiciones que conformarán el nuevo disco que preparan. "Huella Litoral", que cantaron en el reciente 28º Festival Nacional de La Salamanca, es sólo una muestra. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, hablaron de estos y otros temas. ¿En dónde radica la clave del éxito que tienen los músicos santiagueños en cuantos festivales se presentan? El músico santiagueño es fundamental en todas las carteleras de los festivales del país. Son necesarios. En todas las noches del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2019 hubo músicos santiagueños. La mayoría de los consagrados, de los grandes artistas de hoy en día, taquilleros y todo, una o dos canciones están cantando de Santiago del Estero en cada recital. En tanto, lo que ha pasado en el Festival Nacional de La Salamanca es para tenerlo muy en cuenta de la parte organizativa de los festivales (hace referencia, puntualmente, a la última noche en donde estuvieron folcloristas santiagueños). Nosotros somos amigos de Abel Pintos y de todos los músicos que hoy en día están llenando estadios, haciéndola de goma como se dice, pero también creo que está bueno remarcar que en Santiago del Estero la gente que viene a escuchar música, a escuchar folclore viene a escuchar el folclore de Santiago del Estero, no viene a escuchar a Los Auténticos Decadentes que si quieren lo pueden ver en Mar del Plata. Los grupos de Santiago del Estero tienen muchísimo para dar. La gente que viene de afuera viene a ver la música de Santiago del Estero, a la chacarera viene a ver. Los conciertos de ustedes son, de por sí, imponentes, pero cuando incluyen homenajes, como lo hicieron con Jacinto Piedra, Guillermo "Fatiga" Reynoso y Alfredo Ábalos, cobran vuelo. Jacinto es nuestro referente de siempre y lo va a seguir siendo. Para nosotros, escuchar las composiciones de Jacinto es revelador. Yo, personalmente, no he escuchado algo que lo supere, que supere en composiciones, en melodías y en forma de cantar que ha tenido Jacinto. No creo que haya un cantor que lo reemplace. Era único y para nosotros va a seguir siendo único. También se ha dado que hemos podido hacerle un homenaje, en Cosquín a través de la delegación oficial que representó a Santiago del Estero, a don Guillermo "Fatiga" Reynoso, hemos cantado la mitad de una zamba ("Viejo bombisto de ayer) , y para Alfredo Ábalos, de quien hemos cantado la mitad de una chacarera ("Mi barrio 8 de Abril"). Ya nos hemos aquerenciado con esa chacarera y nos hemos quedado cantándola. La verdad, nos sentimos cómodos cantándola. Le hemos mandado un mensaje a los changos de La Pesada Santiagueña (integrada por Santiago y Martín Ábalos, hijos de Alfredo Ábalos) diciéndole que la queríamos cantar con todo el respeto que se merece. De ellos ha habido una respuesta muy linda. Están muy contentos con la idea. Nos debemos mucho nosotros a ellos, a esa generación que nos ha dejado muchas cosas por descubrir o por hacer y que la gente descubra también. Es un legado que nosotros tenemos que defenderlo. Sin dudas, lo están haciendo bien. Han tomado esa posta de esos grandes artistas santiagueños. Han dejado muchas obras. Está bueno que los chicos jóvenes la conozcan y la puedan incorporar a sus repertorios, a sus guitarreadas. Ese es, más que nada, el trabajo de Orellana Lucca y también hacer cosas nuevas, hacer un disco nuevo, con canciones nuevas, fresquitas. Hemos presentado "Huella Litoral", una canción que yo compuse para la zona en donde voy a pescar, que se llama Itatí y Paso de la Patria. La hemos aprovechado para dedicarle y mandarle un fuerte abrazo de toda la gente de Añatuya, Los Juríes y Bandera y toda la zona del Chaco que está pasando por algo tremendo con esto de las inundaciones. Ojalá que todo mejore y si hace falta nosotros queremos estar para dar una mano.