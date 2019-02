La viuda de Muñoz, Campillo, Bounine y Manzanares, procesados por lavado de dinero

Hoy 15:55 -

En las últimas horas, Carolina Pochetti, viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz; Isidro Bounine, ex secretario privado de Cristina Kirchner; y Víctor Manzanares, contador del ex matrimonio presidencial fueron procesados por lavado de dinero.

El juez federal Claudio Bonadio firmó el procesamiento de los mencionados junto a otro grupo de empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados. Todos están acusados de sacar dinero del país para comprar propiedades en Estados Unidos.

El fallo reveló que al menos dos millones fueron a un hotel del archipiélago de Turks and Caicos, de Gran Bretaña. El testimonio de los arrepentidos habría sido vital para llegar a ello.