FÚNEBRES | 9 de febrero de 2019

09/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

- Pedro Vicente Álvarez (Simbol)

- José Ramón Kobylañski

- Julio Salvador Véliz

- Gilda Sofía Luna (Dpto. M. Moreno)

- Rita Rafaela Ger

- Corazón de Jesús Campos

- Juan Carlos Díaz (La Banda)

- Roque Armando Castillo

- Leila Rosa Guerra (Dpto. Jiménez)

- Hernán Fernando Comán (El Simbolar)

- Zenón Benjamín Domínguez

- Domingo Ángel Carate

- Vilma Velquis Sandrigo (Quimilí)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Su esposa: Adelaida Toloza, sus hijos: Nancy, Tica, Ramón y Luis, hijos Pol. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Margarita Hatun, Gladys de Hatun, Mabel Doris Hatun, Teresita del Valle Hatun, Mirtha Hatun y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del Compadre Cora y acompañan con oraciones a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Amigo solidario, incondicional vecino, Hombre de Bien, rogamos por su descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Florinda y Julio Saracco.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Hasta ese minuto final fuiste enhiesto árbol aferrado a la vida, luchándole al vendaval hasta que llego el Ángel del Señor y desplegó sus alas para acompañarte en ese vuelo que tanto sabe a eternidad. María Alborada M. de Cerra y su esposo Francisco Cerra participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan al Señor de consuelo a sus hijos Cecilia, Eduardo y a su nieto Josecito.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. En nuestra casa queda por siempre tu presencia y en nuestras vidas tus enseñanzas. Nalia Mariángeles, Annabella Ascensión y César Francisco Castillo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Roque. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Hernán y María Julia Cerra participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Eduardo y Cecilia en tan doloroso momento.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Los compañeros de su hija Cecilia de la Direccion Gral. de Informatica, turno tarde: Perla, Elena, Veronica, Ana Sisnero, Viviana, Eugenia, Maria Ines, Jaqueline, Ana Haick, Muñeca, Yolanda, Antonia, Yoni, Mario, Cesar, Luis, Carlitos, Marcelo, Pichin, Jorge, Raul y Franco, participan con dolor el fallecimiento de su sr. padre.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. La comision directiva de la Asociacion Civil 30 de Noviembre y asociados participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre de Cecilia, secretaria de la Institucion y elevan una oración en su memoria.

CORONEL, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Ing. Luis Alberto Salto y Marta Graciela Herrera participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido consuegro, Pupi y acompañan a su familia en estas tristes circunstancias. Que Dios lo tenga en la gloria.

DOMINGUEZ, ZENON BENJAMIN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus sobrinos Fabian, Luis, Marcela, Walter, Norma, Cesilia sus sobrinos nietos Yonatan, Manuel, Fabio, Aldana, sus hna Maria Rosa y demas familiares sus restos seran inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Los Flores. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

FONTANINI DE RESTA, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Pablo Prestti y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

FONTANINI DE RESTA, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Luis Pérez Curbelo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GER, RITA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Sus hijos Raul, Guillermo, Ariel Natalia, h. politicos Daniela, Sandra, Silvia , nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

GER, RITA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Dr. Manuel Barthe y Jorgelina Surian Haro participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana del diputado Provincial Luis Ger y expresan su más sentido pésame a su familia.

GER, RITA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. El Defensor del Pueblo de la ciudad Capital de Santiago del Estero, Dr. José A. Rojas Insausti y personal de la institución participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Raúl Iñiguez. Ruegan oraciones en su memoria.

GER, RITA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Yolanda Vda. de Abdala y familia participamos con mucho dolor su fallecimiento, Ya estas junto a Dios donde solo hay paz y alegria. Descansa en paz querida comadre.

GER, RITA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Gabriel Occhionero, Mónica Salomón, sus hijos Federico y Natalia, su nieta Vera, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Rulo. Rogando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Licenciada Marcela Gonzalez Gonzalez.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Constanza ya descansa tal como fue su deseo. Queridos Claudio, Gaby, Ing. Abate y demás familiares:la Biblia dice que los designios del Señor son inescrutables: no se conocen ni se pueden averiguar. Así Consti cumplió lo que dice la Biblia. A sus padres y especialmente al Ingeniero les hago llegar mi más cariñoso abrazo de condolencias. Tengamos confianza en que su alma ya está al lado de Maguita. Pidamos por su descanso y que en el Cielo haya encontrado la paz que necesitaba. Que descanse en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola , sus hijos y nietos

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Participa con profundo dolor. Su hermana Dora Jorge Marhe, sus hijos Dora Alicia, Luis Ricardo, Juan Carlos y sus respectivas familiares. Ruegan una oración en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Que el Señor te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Maria Esther, Ricardo Miguel y Enrique Albetto Llapur y sus respectivas flias, participan con gran dolor su fallecimiento. Que descanses en paz. Se ruega una oración en su querida memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Participamos con tristeza su fallecimiento. Esther Z. de Neme, sus hijos Ricardo y Graciela Tauil, Jorge Eduardo y Silvia Rodríguez; Guillermo Federico y Marisa Simoneti y sus hijos. Sus restos fueron sepultados en el cemet. Parque de la Paz.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustin y Virginia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlos y Agostina, Matias y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Querida Reina Madre descansa en paz. Toti y José acompañamos a Mimí, Liliana y familia en tan doloroso momento.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Oscar Stenberg, su esposa Nelida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, Jose Ricardo, Jorge Luis, Susana Edit y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga. Pronta resignacion para sus hijas Mimí y Liliana.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Francisca de Munar, sus hijos: Miguel, Mariano, Chachi, Elda y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su familia y ruegan oración en su memoria y consuelo a su querida familia.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. "Bienaventurados los limpio de corazón porque ellos verán a Dios " Mateo. 5:8.Viviana Rafael de Zaiek , Eugenia Castro de Pizzolito, Catalina Peña, Leonor Rodríguez, Betty Aliende, Eugenia López, Cristina Ríos de Sarquis, Norma M. de Zaiek, Susana Lugones, rosa Inés Monti, Nelly de Amerio, Marili Isorni participan su partida a la Casa del Padre y acompañan con cariño a sus hijas Liliana y Mimi.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Juan Carlos Marhe y Sandra Pericás, sus hijos Natalia Marhe y flia, Juan Martin Marhe y flia, Lourdes Marhe y Emilia Marhe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Bochin y Lita y flias, participan el fallecimiento de la querida Tia Alicia con profundo dolor. Que descanses en paz. Asi sea Amén. Se ruega una oración en su querida memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Queridas Mimí y Liliana: ¡qué puedo decirles ante el dolor de perder a la madre! Yo que hace 55 años que pasé por este penosísimo trance. Les envío un abrazo maternal sabiendo que Elisa se fue de este mundo dejando recuerdos de cariño, ayuda, colaboración, alegría. Así deben recordarla ustedes. Mis oraciones son para todos porque todos estamos consternados por su partida. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola , sus hijos y nietos.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a Mimí con todo cariño en este momento de dolor.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Directorio y Personal de Asistmed SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Dora Alicia Marhe, sus hijos Eduardo, Carlos, Gabriel y sus respectivas familiares participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco e hijos participa su fallecimiento y acompañan a Lili y Mimi y respectivas familias.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Juan R. Velez, Patricia García e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Liliana y Mimi y respectivas familias.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Roberto López, Silvia Speciale, sus hijos Roberto, Marita, Hernan y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Atilo, Richard, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Porota Castiglione de Alvarez Valdes y flia acompañan con cariño a sus hijas.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Maria Josefina Acuña, sus hijos Ramiro y Veronica, sus nietos Felix y Baltazar, acompañan con amor a sus hijas y nietos por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Chiquita Carrillo de Medina, sus hijos María Elisa, Susana, María Silvia, Leandro, Gabriela y Álvaro con sus respetivas familias lamentan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Susana Medina de Aznarez, Ricardo Aznarez, sus hijos Ricardo, Guadalupe y Joaquín, Dolores y Enrique, Pilar y Santiago lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de Mimi y Liliana y abuela de Luciana. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Marizú, Analia, Carime, Andrea, Silvia y Gabriela participan con profundo dolor del fallecimiento de la abuela de su amiga Silvina y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Las Amigas Misericordistas del Café de los Lunes participan el fallecimiento de la cuñada de la querida Graciela, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Elsa Di Piazza lamenta el fallecimiento de la querida Alicia y acompaña en este crucial momento a Mimí , Liliana y demás familiares.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Norma Salomon, Jorge Berraondo, sus hijos Jorge, Sergio, Fernando y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familiares con oraciones en este momento de dolor.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar". Su esposa Maria Cristina Giménez, sus hijos Daniel y Lucia, Pablo y Fernando y su nieto Matias José, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus hijos Juan Pablo y Luis Fernando, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Sus hijos Daniel y Lucia, su nieto Matias José, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus hermanas Lucía Josefina y Mercedes Noemí, sus sobrinos Pedro José, Cecilia Inés, Pablo Daniel, y Roberto Francisco Peralta, Eduardo José, Guillermo Javier y Pablo Ignacio Bustos Villar, sus sobrinos políticos, Pablo Enrique, Jorgelina, Daniela y Carolina, sobrinos nietos Luly y Popy, Valeria Verónica y Victoria, Florencia y Constanza; Lucio y Fausto, se unen en la oración y el cariño a María Cristina, José Daniel y Lucía, Juan Pablo, Luis Fernando y Matías Jose Kobylañski, para pedir al Señor que lo reciba en su Reino, junto a sus padres y hermanita Silvia Inés, luego de la dura batalla librada, con tesón e hidalguía, que significó no pocos sacrificios. Fue un ejemplo de tenacidad para sobreponerse al desafío de las en enfermedades y de talento, creatividad, e inquietudes culturales y educativas, desarrollada al frente del decanato de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE su paso por la vida estuvo marcado por la impronta del dinamismo, tesón, constancia y trabajo que harán que perdure en el recuerdo de familiares, amigos, colegas y ex alumnos .

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus hermanos politicos Sara, Mafalda, Julieta, Juan Gimenez y Silvia Torres con sus respectivas flias., participan la partida de Guyin. Ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus nietos del corazón Solana y Mariano, lo despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en su nombre,

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias (UNSE) expresan sus condolencias con profundo dolor a los familiares de quien fuera Docente, Investigador y Decano de nuestra unidad académica. Se ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. La promocion 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con dolor el fallecimiento del hermano de Lucy. Ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Celsa Soriano de Díaz participa con mucho pesar su fallecimiento y acompaña a la querida Kitty y familia en estos momentos de tan dolor. Ruega oraciones en su memoria

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Luisa Inés Zaccardi de Meossi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a Kitty e hijos ante tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Mafalda Gimenez y sus hijos despiden a Guyin ante su partida a la Casa de Padre, de quien fuera el tio y cuñado Preferido. Ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus compañeros de Terapia del CAT (SMAUNSE ) y sus terapistas, participan con profundo dolor su partida. Acompañan a la familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Francisco David, su esposa Silvia Abalos Reynoso, sus hijos Francisco y Agustín David Abalos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus consuegros Juan José Lami, su esposa Maria Luisa, sus hijos Juan, Lucia, Marcela, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Graciela Provera de Di Piazza y sus hijos Andrea, Carolina, Maria Adela y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan pronta resignación para sus seres queridos.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. La Facultad de Ciencias Políticas , Sociales y Jurídicas de la UCSE, Consejo de Facultad, Decana, Vicedecano, Coordinadores de Carrera, secretaria, personal administrativo y alumnos participan de su fallecimiento y acompañan al Prof. José Daniel Kobylañsky y a su familia con oraciones por el descanso de su alma y el consuelo de su seres queridos.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. La Decana de la Facultad deAgronomía y Agroindustrias Dra. Myriam Villarreal y la Vicedecana Dra. Judith Ochoa, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad arriba mencionada, investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías, Ing. Pedro Basualdo y el Vicedecano Dr. Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Juan Carlos Medina y la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El Decano de la Facultad deHumanidades Ciencias Sociales y de la Salud Lic. Hugo Marcelino Ledesma y la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias , investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El Decano Organizador de la Facultad de Cs. Médicas,Dr. Humberto Herrrera, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. La Directora de la Escuela para la Innovación Educativa Lic. Myriam Matouk, Secretarios de la Escuela, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El Director de la Escuela de Artes y Oficios, Lic. Leónidas Durán, Docentes, No Docentes y alumnos de la Escuela dela Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del ex Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, investigador e Ing. en Química, José Ramón Kobylañski. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El Centro de Jubilados Misericordistas participan el fallecimiento del esposo de Cristina Jimenez de Kobylanski, la acompañan en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli y familia participan su fallecimiento y abrazan afectuosamente a tan respetada familia.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Las Amigas Misericordistas del Café de los Lunes participan el fallecimiento del esposo de la querida Kitty, la saludan con un fuerte abrazo junto a sus hijos en estos tristes momentos. Descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Raúl y Nena Cristófoli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su muy querida amiga Lucy. Ruegan oraciones en su memoria y por la fortaleza de su familia.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Elsa Di Piazza acompaña afectuosamente a su hermana Lucy y a toda su familia en este momento tan duro.

VELIZ, JULIO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Su esposa Maria Ruiz su hijo Julio Cesar Veliz su hija politica Adriana Altamiranda sus nietos Adrian, Marianela, Eleonel, Matias y demas familiares sus restos seran inhumados Hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

VÉLIZ VDA. DE CONTRERAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Su hijo Omar, su esposa Claudia del Valle Gerez, sus hijos Gonzalo, Ramiro y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ VDA. DE CONTRERAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Sus hijos, nietos Facundo y Rocio Quiroga, participan con profundo dolo su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ VDA. DE CONTRERAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Amigo de su hijo Omar: Marcelo Paz y su esposa Susana Gauna, sus hijos Maria Daniel, Juan Pablo, Esteban Benjamin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ VDA. DE CONTRERAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Sus amigos y ex-compañeros de la promicion 1986 de la Especialidad Electricidad Primera de su hijo Omar, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Querido Migui a pesar del tiempo pasado, siempre presente en nuestras vidas, con nostaglia, con risas, solo nos queda el consuelo, saber que ese ser tan querido, esta en el cielo y ruega por nosotros. Tu esposa Angela, tus hijos María E. y María M. y tu nieta Amira, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

CASTAGNA, HERNÁN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/10|. Hernán querido adorado y amado, tus alas ya estaban listas para volar, pero nuestros corazones nunca lo estuvieron para verte partir. Continuas viviendo entre nosotros, gracias por ser la estrella que nos acompañas cada día. Descansa en paz al lado del Señor y la Virgen María. Al cumplirse 9 años de su partida, sus padres Tato y Liliana, hermanos Diego, Ale y Karina, hermana política y sobrinos, invitan a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20.30 hs.

GOROSITO, RAÚL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/16|. Recordando un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ya tres años de tu ausencia, tre años que partiste al Reino de Dios, pero vivirás por siempre en el recuerdo y en el corazón de tu esposa Eve y tus hijos Pini, Christian y nietos. Rogamos al Altisimo. Se invita a familiares, amigos y vecinos.hoy a la misa a realizarse ho a las 21 hs. en la Iglesia de Mailin. Bº Almirante Brown. Que brille para Ti la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido mi Dani sentada en un rincón de la casa grande recuerdo con una sonrisa las travesuras que alegraban mis días. Hoy el tiempo, la distancia, se alargan cada vez y ya no te veré nunca más, solo Dios puede ayudarme a vivir sin ti, mi alma estará siempre con tu alma hasta mi último existir, Tu imagen cada vez más clara y distante se graba en mi corazón. Eres mi hijo querido, mi inolvidable Dani, gracias hijo por los momentos felices a tu lado te recordare siempre hasta mi último latir. Tu mamá Gringa, tu hermana Marcela y sobrinos Maxi, Stefano y todos los que te recuerdan con cariño.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARATE, DOMINGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Su esposa Marta Arias sus hijos Teresa, Marta, Mirian, Susana, Alfredo, Carolina, Sebastian h. politicos nietos bisniertos y demas familiares Sus restos seran inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio El Descanso.Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

CARATE, DOMINGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Los compañeros de trabajo de Alerta Banda de su hijo Fredy, participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria y una pronta resignación para toda su familia.

CARATE, DOMINGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Carolina Montenegro, Augusto Vidarte y su hijo Oki, acompañan en este doloroso momento el fallecimiento del padre de su amigo Fredy. Rogando oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio El Descanso.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su prima Norma G. Generoso y sus hijos Diego y Mariana con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Juan Carlos amigo te vamos a extrañar en cada reunión, estarás con el grupo, nunca te irás. Tus amigos Justo Molina, Kiko Vaulet, Tito Pérez, Pedro Bravo,Cacho Coronel, Tedy Giangreco, Carlos Rodini, Carlos Zany, Cacho Mastriacovo, Enrique Vicic , Ricardo Pellicer, Gringo Giggio, Héctor , Wadin Maculos y Osvaldo Gerez.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Juanca alegrabas mis tardes con tu visita y anécdotas graciosas. Te voy a extrañar. Carlos Rodini

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Edmundo Robles Avalos (Dady) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo. Elevan oraciones pidiendo por su descanso eterno.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. C.P.N. Rubén Durán y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y colega. Rogando a Dios por su descanso eterno.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. H.C.D. y Socios del Club Social de La Banda, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del socio y ex- directivo de la Institución y piden oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Personal directivo, docente, maestranza y alumnos del Colegio Secundario Juan Francisco Maradona, Beltran, participan con dolor el fallecimiento del padre del Prof. Rita Diaz. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. en este difícil momento.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Amigo incondicional hermano de la vida te adelantaste en el camino. Dios con su infinita misericordia acompañe y restañe las heridas que dejaste en tu inesperada partida. A sus hijos Juan Jose, Rita y Carlín y demás familiares. Ricardo Torres su esposa Pilar Arias sus hijos Guadalupe, Facundo, Agostina y su ahijada Lourdes, nietos Bastian y Nachito, participan con profundo pesar su deceso. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Santiago Alvarado participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Juanjo.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Adin Alvarado y familia, acompañan a la familia en este dificil momento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Aprendimos a quererlo como papá desde mi infancia vi como se acompañaban en cada momento que se presentaban (buenos y malos) gracias por esa amistad sincera hacia nosotros por consejos buenos siempre a tiempo y gestos inolvidable. Vanesa Vaulet y esposo Lele Castañares acompañamos en el dolor a sus hijos Juanjo, Rita y Carlin. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Contador hoy con gran dolor en el alma te despedimos rogando a Dios que haga brillar para vos la luz que no tiene fin. Propietarios y empleados de Chango Calzados participan su partida al Reino de los Cielos acompañando en el dolor a su hermana, hijos y familiares.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Luis, Fino, Gordi y Walter participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Acompañan en su dolor a Juan, Rita y Carlin.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Noemi Vaulet, sus hijos Félix, Walter y Carla, su nuera Fátima, nietos Jesús, Rodrigo, Fabrizio y Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Acompañan en el dolor a sus hijos Juan, Rita y Carlín.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Chichí Crapanzano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Sra. Alicia" rogando a Dios pronta resignación para la amiga Mimí y toda la flia. Eleva oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su alma en la vida eterna.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus compañeros y amigos de la Clase 51 del Servicio Militar del Distrito Santiago del Estero, donde siempre seguirá presente, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan por su descanso eterno.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus compañeros y amigos de la Promocion 68 de la Escuela Nacional de Comercio Antenor Ferreyra participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria pidiendo por su descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Maria Inés poco a poco el recuerdo de tantos y tan maravillosos momentos vividos van llenando el vacío inmenso de tu ausencia física. Queremos recordarte en el día de tu cumpleaños que tanto disfrutabas rodeada de tus afectos. Vivirás eternamente en el corazón de todos lo que te amamos. Su esposo Daniel Micol, su hijo Nehemías Micol, sus hermanos Ricardo, Silvia, Graciela y Wilson Alvarado y sus respectivas familias invitan a familiares y amigos y Comunidades Educativas de sus amadas escuelas, a la misa a celebrarse hoy a las 20:30 hs en la Iglesia Santiago Apóstol de La Banda.

GATICA, JESÚS ELVER (q.e.p.d) Falleció el 31/1/19|. Papi: Tu partida al Reino Celestial nos ha dejado un profundo dolor en nuestros corazones, pero nos reconforta saber que ya estás con tus seres queridos, descansa en paz. Su hijo Oscar Gatica, su nuera Sandra, sus nietos Javier, Thomas, Benjamín y Julián Gatica, su bisnieto Augusto Gatica, agradecen a familiares, amigos, vecinos, quienes nos acompañaron con mucho cariño en este triste momento e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su desaparición. Rogando por su eterno descanso.

SANTILLÁN DE ANGELERI, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."Su hija Teresita Angeleri, Juan Carlos Albornoz, sus nietos Martin y Lucas (Coco), invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. El cielo está pintado de azul brillante, abundan mandalas de colores y pintorescas mariposas mientras un coro de celestiales ángeles canta para ti regocijado y Nuestro Señor mira con su infinito amor tu hermosa sonrisa. Ya no te vemos Maria querida pero vives en cada uno de nosotros. Al cumplirse de tu natalicio, el personal Directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº55 Amadeo Jacques, te recordaremos con inmenso amor e invitamos a la misa de hoy a las 20:30hs en la Iglesia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Te recordaré siempre querida madrina con Toto el amor, cariño y afecto que siempre me brindaste. Que Dios te tenga en el mejor lugar que ha reservado para ti. Tu ahijada Mariel Barraza y familia Invita al responso que se oficiará el día domingo 10 a las 10hs en el Cementerio de la Misericordia, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Juanita: Recibiste el llamado del Señor, para estar junto a Él, llevamos en nuestros corazones, todos los momentos que en vida compartimos contigo y así siempre vivirás entre nosotros''. Tus amigas del Grupo de la Virgen de San Nicolás, dependiente de la Parroquia Santiago Apóstol: Chichina, Carina, Cuca, Nely, Negrita, Gringa, invitan a la misa, que se oficiará el domingo 10 de Febrero, a las 9:30 hs en la Capilla Virgen del Carmen (Borges y Guido Spano, Bajo de Vertiz).

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Querida madre: que difícil y triste fue tu partida, has dejado un profundo dolor en mi corazón. Ya que no estás físicamente, pero desde el cielo te pido que me ilumines y me ayudes a continuar sin vos. Tu hijo Domingo Mansilla, agradece a los familiares, amigos, vecinos, Cofradía Virgen de San Nicolás y a todas las personas que acompañaron en este difícil momento de dolor ante tan irreparable pérdida e invita al responso en su memoria que se oficiará el día domingo 10 a las 10 hs. en el cementerio de la Misericordia con motivo al cumplirse 9 días de su fallecimiento se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALVAREZ, PEDRO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus hijos Juan, Jose, Diego, Marcelo, Mario, Nilda y Victoria, Pedro, hijos politicos, Marina, Cristina, Georgina, Bety, Luis, Mauricio, Josefina, nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio de Simbol. Casa de duelo Nueva Francia. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. EMPRESA SANTIAGO.

COMÁN, HERNÁN FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus podres Faustino Coman Irma Sandoval sus hnos Luis, Ricardo, Daniel, Sandra, Olga, Gabriela, Monica, Mirian su sobrino cristian y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 Horas en el cementerio de Colonia El Simbolar. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

GUERRA, LEILA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Sus padres Hugo Guerra, Silvia Avellaneda sus hnos Joel, Marcela, Victoria, Frida, Andres Guerra y su amigo Ramon Goitea demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el Cementerio El Arenal. Dpto. Jimenez. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

LLUGDAR, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/01|. Al cumplirse 18 años de su fallecimiento, sus hijos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo y María Arsenia, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por el eterno descanso de su alma. Laprida. Choya.

LUNA, GILDA SOFIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Su esposo Nolasco Almaras sus hijos Alfredo, Natalia, Eduardo, Ivan, Romina, Yamila, David, Tatiana, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el Cementerio de Poso del Castaño, Dpto. Mariano Moreno. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

NOMURA, VICENTE AKIYOSI (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Su honestidad, sencillez, solidaridad, don de gente lo definieron como una gran persona y son el legado para su familia y amigos. " Descansa en paz don Nomura". Sus vecinos que siempre lo recordaron con afecto Tania Zerda Beltrán y flia, Mingo Zerda, Ramón Beltrán y flia.

NOMURA, VICENTE AKIYOSI (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Todos nos entristecimos con la noticia de tu partida, vivirás por siempre en nuestros corazones. Tu andar pausado, esos chistes, risas, largas charlas, y el amor que demostrabas por mi hijos, siempre atento y cariñoso. ¡Gracias hermano del alma por haber sido parte de nuestras vidas!. Ana Urquiza de Abud e hijos, piden oraciones en su querida memoria.

NOMURA, VICENTE AKIYOSI (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. "Que brille para el toda la luz que no tiene fin''. Caro Isa Obeyd, Naty Oliverio y Andrea Carol participan con gran pesar el fallecimiento del papá de su amiga Noa y ruega por su eterno descanso.

NOMURA, VICENTE AKIYOSI (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Señor recoge a tu ciervo en tu Reino Celestial de Paz y Amor. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo (a) y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con sincero afecto en el dolor a su querida esposa, hijos y nietos y demas familiares. Elevando plegarias en su memoria y cristiana resignacion a sus seres queridos.

SANDRIGO, VILMA VELQUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus hijos Nélida,Olga, Mario, Ramón, Martin h. políticos Héctor, Dardo, Claudia, Silvia nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Quimili Dpto. Moreno.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.