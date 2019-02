Dos "extranjeros" habrían intentado raptar a adolescente

09/02/2019 -

Una adolescente añatuyense denunció ayer que un individuo, con tonada extranjera, intentó secuestrarla y por poco no la introdujo a la fuerza en un automóvil. La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor, de 15 años, quien afirmó que el escenario fue calle Monseñor Weisman casi ruta 92, Bº Las Malvinas. La menor habría indicado que un sujeto tenía tonada colombiana y se movilizaba en un auto gris. Otro, conducía. Primero, descendió del coche e hizo preguntas ambiguas. La joven no pudo verle el rostro, ya que tenía gorra negra. Luego, la sujetó del brazo derecho e intentó llevarla dentro del auto. La menor lo pateó y logró escaparse. El extranjero tendría 60 años, robusto, de cabello blanco. Vestía una bermuda oscura (azul o negra) remera de colores, de nacionalidad paraguaya o colombiana. En su denuncia, la mujer subrayó que al llegar a su casa, encontró a su hija sentada en la ducha muy descompuesta. Le dijo que no la toca. Después se desmayo y al despertar quiso salir corriendo y le repitió a la madre que no la toque. La fiscal Cecilia Rímini ordenó una exhaustiva investigación a la policía especializada.