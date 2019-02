Bauza fue muy crítico con Abal, el árbitro del clásico

Fotos SIN TAPUJOS. Edgardo Bauza no tuvo reparos a la hora de cuestionar al árbitro que tendrá el clásico rosarino.

09/02/2019 -

El director técnico de Rosario Central, Edgardo Bauza, cuestionó ayer la falta de jerarquía del árbitro Diego Abal, que será el encargado del clásico con Newell’s Old Boys, mañana en el estadio Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia.

"Esperábamos un árbitro de mayor jerarquía. Ojalá su labor pase desapercibida y haga un buen partido", se sinceró el "Patón".

Abal dirigió doce veces a Central en condición de visitante con un balance de siete empates y cinco derrotas. El clásico de la ciudad ya lo dirigió en tres oportunidades y todas fueron igualdades: 2-2 en cancha de Newell’s en 2009 y 1-1 y 0-0 en el Gigante de Arroyito en 2010 y 2015.

En relación al partido, Bauza consideró: "Veo dos equipos parejos, no veo grandes diferencias. Cada uno a su manera va a tratar de buscar el partido, ellos son peligrosos de mitad de cancha hacia adelante y nosotros trataremos de ordenarnos bien y atacarlos".

"Hablo con los jugadores y trato de darles la tranquilidad que me dan ellos. Después es un partido, que ojalá sea normal, que gane el que juega mejor y que no haya ningún tipo de inconvenientes, ni antes ni durante el partido. Que sea sin problemas me interesa", añadió.

El "Patón" lamentó no poder contar con el suspendido Néstor Ortigoza. "Es una pena no tener a Ortigoza por todo lo que le brinda al equipo, pero Rinaudo y Gil en la mitad de la cancha van a tener un trabajo arduo y pensamos que lo van a hacer bien", consideró

La probable formación de Central es: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Mariano Barbieri y Alfonso Parot o Nahuel Molina; Agustín Allione, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Washington Camacho; Claudio Riaño y Fernando Zampedri.

Newell’s y Central jugarán este domingo desde las 17.10 en el Coloso, donde la visita ganó tres de los últimos cuatro clásico y el local no gana desde el Apertura 2008.