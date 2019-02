Enzo Pérez y Robert Rojas jugarán desde el arranque

Fotos RETORNO. Pérez jugará mañana como volante central, en reemplazo de Ponzio. River recibe al líder Racing buscando quebrar la mala racha como local.

09/02/2019 -

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sorprendió ayer con la inclusión del lateral derecho Gonzalo Montiel en la lista de concentrados a pesar de la lesión y con la vuelta a la titularidad de Enzo Pérez de volante central.

Montiel, que ayer siguió trabajando de manera diferenciada por el esguince de tobillo derecho e iba a regresar al primer equipo el jueves que viene ante Central, podría jugar ante Racing luego de una inesperada recuperación.

De este modo, el equipo podría tener solamente el cambio de Pérez por Leonardo Ponzio en la zona media y la duda entre Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero según algunos trabajos tácticos realizados ayer en el predio de Ezeiza.

Así, el equipo titular podría alistar a Franco Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Quintero, Exequiel Palacios, Enzo Pérez y De la Cruz; Rafael Borré y Lucas Pratto.

Si bien el "Muñeco" Gallardo aseguró que no probó con Robert Rojas de lateral derecho, hubo momentos de la práctica donde el equipo defendió con 5 jugadores y el paraguayo fue un marcador central por derecha junto a Pinola y Martínez Quarta.

Lo cierto es que además de los posibles 11 mencionados, hoy quedarán concentrados también: Germán Lux, Rojas, Bruno Zuculini, Ponzio, Ignacio Fernández, Matías Suárez y Camilo Mayada.

El equipo "millonario", que marcha séptimo en la tabla de posiciones con 25 puntos, está a 17 unidades del puntero Racing con un partido menos, con el que se medirá mañana a las 19,30, por la fecha 18 de la Superliga.

Explicaciones

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo habló ayer y explicó el motivo de las variantes, como el ingreso de Pérez por Ponzio.

"A Leo siempre le cuesta un poco el inicio de la temporada y luego se va acomodando con el equipo, como siempre lo vamos viendo desde lo futbolístico y lo físico, de la cabeza está siempre listo".

Y agregó: "No terminó jugando el año pasado, y como siempre se van haciendo evaluaciones, no cambió nada lo que pensamos de él, a medida que se sienta mejor y pueda rendir va a jugar".

Por otro lado, al hablar de Racing y la salida de Ricardo Centurión, opinó: "Racing no va a resignar venir a ganar a nuestra cancha, seguro tomará recaudos, pero la idea no la va a cambiar, por ahí el cambio de jugadores cambia características, pero la idea no cambia".

"Nosotros tampoco vamos a cambiar el juego; si juega Centurión quizás cambie las características de algún jugador, pero vamos a mantener la idea".