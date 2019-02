La tasa Leliq ya bajó a 46,2% con un dólar estable que cerró a $37

09/02/2019 -

La baja de tasas de referencia de las Letras de liquidez (Leliq) se aceleró esta semana al caer hasta el 46,24% promedio en el cierre de ayer mientras que el tipo de cambio subió 60 centavos hasta los $38,90 para la venta al público y avanzó 68 centavos en la semana al cerrar en $37,85 en el mayorista.

La baja de la tasa de Leliq comenzó el 4 de enero y retrocedió durante veintisiete ruedas en continuo descenso. El pico máximo se registró el 8 de octubre con 73,5%.

"Es la semana en la que más bajó la tasa" indicó el economista Christian Buteler teniendo al 1 de octubre, fecha en la que se puso en marcha en nuevo esquema de política monetaria, como punto de partida.

Los analistas de mercado estiman que a este paso, febrero terminará con una tasa de Leliq en torno de 40%.

Santiago González Pini, gerente general de BST, explicó que "salvo que surja alguna complicación, la estimación es esa" y agregó que "dado el veranito que hubo en los mercados y la tranquilidad del dólar se está impulsando una baja de tasas para traccionar antes la economía".

La suba, a comienzo de la semana, estuvo impulsada por compras de US$ 75 millones diarias que se redujeron a US$ 25 millones anteayer y otro tanto ayer, lo que implicó un total de US$ 275 millones en la semana.

Según el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, el avance del dólar "demuestra que la baja de tasa de interés en pesos de las Leliq, hoy de 130,3 puntos básicos y en la semana de 618,8 puntos básicos, está en concordancia con el fortalecimiento del valor del dólar en 66 centavos, y responde a una estrategia financiera del BCRA".

"El nuevo esquema del Banco Central logró que la volatilidad del peso se contrajera e incluso que la moneda se apreciara", indicó a Télam, Nicolás Bentel, analista de Puente.