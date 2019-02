Parte del dinero ilegal que sería de los Kirchner se invirtió en un comple

Fotos MANIOBRA. La inversión fue hecha con dos sociedades llamadas Marble Hill y Wood Haven.

09/02/2019 -

Un destino paradisíaco como es el archipiélago de Turks and Caicos, en el Atlántico, habría sido el destino de parte de los 70 millones de dólares que obtuvo ilegalmente Daniel Muñoz. Así lo declaró su viuda, Carolina Pochetti, quien apuntó que esa operación fue con dinero ilegal que recaudó su marido mientras fue secretario privado de Néstor Kirchner. Muñoz fue receptor primario de los bolsos en los que se juntaban las coimas provenientes de la obra pública, sostiene la investigación que timonea el juez Claudio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Esta declaración de Pocchetti como arrepentida ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, coincide con el testimonio de Carlos Gellert, primo de la mujer que se quedó con los millones de dólares del ex secretario luego de mayo de 2016, cuando el ex "bolsero" murió. Gellert también declaró como imputado

Así lo refleja un artículo que publicó el portal de noticias Infobae, que señala que ambos procesados coincidieron en señalar que el destino final del dinero es un emprendimiento en construcción en Providenciales, que es un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña.

Esa parte de la fortuna ilegal conseguida por Muñoz, que siguió administrando Pochetti, está a unos 900 kilómetros de Miami y a unos 1.100 kilómetros de La Habana, Cuba. La mujer reveló que decidieron invertir en el proyecto inmobiliario luego de una reunión en la que participó el abogado Miguel Plo, que también está detenido por el caso.

Pochetti y otras personas involucradas en la causa visitaron la zona de los resorts de lujo de Providenciales, llamada Provo por los lugareños.

La viuda de Muñoz pasó a conocer el lujoso Amanyara Resort e invirtió parte de los millones que había juntado el ex secretario de Kirchner allí cerca, en la misma isla de Providenciales, no muy lejos del resort.

La inversión fue hecha con dos sociedades llamadas Marble Hill y Wood Haven, creadas por orden de Pochetti a Gellert, quien dio los detalles técnicos de cómo se manejó el dinero y de la constitución de las sociedades. Esas dos sociedades están a nombre de Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, un mexicano amigo de Gellert que vive en Monterrey.

La Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del gobierno nacional y combate el lavado de activos interviene en el caso a partir de sus contactos con su similar de Turks and Caicos, denominada Turks and Caicos Islands Financial Services Commission, señala el artículo.

Tanto Pochetti como Gellert señalaron a Miguel Ángel Plo, quien fuera el primer abogado defensor de la viuda de Muñoz, como el ideólogo del manejo del dinero a partir de sus contactos en Miami, Estados Unidos. Los testimonios de ambos como arrepentidos en la causa de los cuadernos habían llevado a la detención de Plo y de su yerno Federico Zupicich, quienes están alojados en la cárcel de Ezeiza.