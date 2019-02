Fotos Preventiva para pareja por fracturas y lesiones antiguas contra niña de 1 año y 4 meses

La jueza de Género, Norma Morán, dictó la prisión preventiva de una pareja, acusada de estar vinculada a la fractura de una nena de un año y cuatro meses a fines del 2018. La medida recayó en contra de Anahí Coronel, de 19 años, y de su pareja, de 17, con residencia en el Bº 750 Viviendas, según se desprende de la investigación a cargo de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda. El 25 de diciembre, los médicos del Cepsi reaccionaron sorprendidos al asistir a una nenita. La pequeña sufría fractura de fémur derecho, hematomas en el rostro, tronco, muslo y "lesiones" en sus zonas genitales. Investigación Tras terciar la policía, la Fiscalía dispuso la aprehensión de la pareja. Desde el vamos, se acusaron mutuamente. Ella deslizó que él golpeó a la nena y viceversa. Al promediar la investigación, se supo que la niña es hija de Coronel, más no del adolescente. Es más, la defensa afirmó que eran novios y no convivían, pero la Fiscalía interpreta lo contrario. Ayer, Gómez Castañeda enumeró las pruebas sobre las cuales sostiene los cargos de "lesiones graves" para el joven y "lesiones graves agravadas por el vínculo", para la madre. Un accidente Enfrente, los defensores Roger Luna Roldán y Roberto Carabajal juzgaron que quizá se trató de un accidente. Sin embargo, los testimonios no son homogéneos y una Cámara Gesell impregnó dudas a la estrategia defensiva. Según la hermana del adolescente, la nenita cayó de la escalera y quedó colgada de una piernita. Sin embargo, la lesión no se condice con la teórica zona de la extremidad. Mal que le pese a la defensa, desde el suceso que la pareja se acusa entre sí. Él dejó entrever que ella descuidaba a la niña y hasta que habituaba morderla. El panorama se torna más ensombrecedor para los dos acusados, ya que la Fiscalía no descarta un abuso sexual a la menor. Ambos seguirán presos, al menos por 90 días más.