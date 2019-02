Fotos PREPARACIÓN. El plantel ferroviario se instaló desde ayer a la mañana en Mendoza. Por la tarde, realizó una práctica en la cancha de Godoy Cruz.

09/02/2019 -

Con la motivación elevada que generó ganar el primer partido del año, pero también sabiendo que asumirá un compromiso de riesgo, Central Córdoba visitará esta tarde a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El cotejo, correspondiente a la decimoquinta fecha del torneo de la B Nacional, comenzará a las 18 y tendrá como árbitro a Nicolás Lamolina.





El equipo que dirige Gustavo Coleoni viene de vencer por 1 a 0 a Platense, en el estadio Alfredo Terrera, y llegó a los 21 puntos para ubicarse en el séptimo puesto, dentro de los que se clasifican al Reducido por el segundo ascenso. Pero su rival de esta tarde, que viene de empatar 2-2 contra Los Andes en Lomas de Zamora (el "Milrrayitas" se lo igualó en tiempo de descuento), se ubica un peldaño por encima, con 22 unidades.





Así como la semana pasada Mitre afrontó una prueba de carácter en Mendoza, y se recibió de candidato al vencer 1 a 0 a Independiente Rivadavia, el Ferro tendrá la suya esta tarde, también en suelo cuyano. Porque vencer a un rival directo como el "Lobo" implicaría no solamente superarlo en la tabla y consolidarse en zona de reducido, si no también empezar a olvidarse del todo de los promedios del descenso y, porque no, soñar con meterse de lleno la pelea por el título.





Para el compromiso de esta tarde, el "Sapo" tendrá dos sensibles bajas por lesión dentro de un equipo que ya se perfilaba como "de memoria". Es que Emanuel Romero, que parecía ser el complemento ideal para Cristian Vega en el centro de la mitad de la cancha, sufrió la rotura de ligamentos cruzados anterior de su rodilla izquierda y quedó descartado para el resto de la temporada y gran parte del año. Además, Hugo Vera Oviedo, el "ladero" del capitán Alexis Ferrero en la zaga central, se quedó en Santiago por una inflamación en su rodilla derecha.





El DT dispuso mantener el esquema táctico 4-4-2 y los que ingresarán serán Renso Pérez, en la zona de volantes, y Francisco Dutari, en la zaga central. El resto serán los mismos que iniciaron el juego ante el "Calamar", en el Oeste.





Pero si Coleoni sufre por los lesionados, del lado de Gimnasia le pasa algo similar o peor a José María Bianco, que no podrá contar con Bazán, hombre clave en la estructura del "Chaucha", ni con Auzqui, el refuerzo que llegó con cuatro amarillas y recibió la quinta ante Los Andes. Además, aún tiene lesionados de arrastre del año pasado, por eso el DT deberá rearmar el equipo para esta tarde.