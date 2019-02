Manzanares afirmó que juez Oyarbide benefició a los Kirchner

Fotos VITAL. Para el fiscal Stornelli la declaración de Manzanarez fue "muy ilustrativa".

09/02/2019

El detenido ex contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, consiguió firmar un acuerdo de colaboración con el fiscal de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli.

Para convertirse en arrepentido, Manzanares deberá esperar ahora a que el juez federal Claudio Bonadio homologue el acuerdo y lo acepte como imputado colaborador.

Fuentes judiciales informaron que en su declaración ante Stornelli, Manzanares habló del ex juez Norberto Oyarbide y habría asegurado que el ex magistrado manipuló una pericia contable clave para sobreseer al matrimonio Kirchner en una vieja causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Manzanares declaró en el tramo de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero por parte del fallecido ex secretario presidencial, Daniel Nuñoz, y su entorno.

Manzanares había declarado que el entorno de Muñoz movió mucho más que los 70 millones de dólares detectados por la Justicia.

La declaración de Manzanares se dividió en dos tramos: el martes estuvo ante Stornelli por más de cuatro horas y el miércoles casi 11.

Al respecto, Stornelli aseguró que la declaración del detenido ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción ‘es una de las más importantes’ porque es un relato ‘ilustrativo’ proveniente de ‘uno de los que hicieron las cosas’ que cuenta ‘cómo era el mecanismo de recaudación y de lavado’.

‘Es una declaración que duró dos jornadas y es probable que se amplíe, pero ya tenemos lo suficiente por haber firmado el acuerdo. Es una declaración muy ilustrativa que hace un gran aporte, incluso con la admisión de su propia participación y responsabilidad’, aseveró el representante del Ministerio Público Fiscal.

Aclaró, no obstante, que ‘la declaración de un arrepentido’, figura en la que aspira ser encuadrado el detenido ex contador de los Kirchner, ‘no se convierte en prueba hasta que el juez no la homologa’.