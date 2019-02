"Roma" quiere aguarle la fiesta a "The Favourite"

09/02/2019 -

"The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, es la gran favorita de los Bafta, con 12 nominaciones, pero "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, llegará mañana a la gala con la intención de aguarle la fiesta y hacerse con alguna de sus 7 candidaturas. Junto a ella, también con siete nominaciones, están "Bohemian Rhapsody", "First Man" y "A Star Is Born", pero se espera que el duelo en esta 72ª edición de los Bafta sea entre "The Favourite" y "Roma", las dos películas más destacadas de esta temporada de premios.