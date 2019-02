La escena británica está de luto: murió Albert Finney

09/02/2019 -

El actor británico Albert Finney murió a los 82 años, informó su familia. Finney fue célebre en películas como "Two for the Road", "Tom Jones" o "Erin Brockovich" y "Skyfall". Nació en Salford, norte de Inglaterra, en el seno de una familia de pocos recursos que le impidió formarse en la universidad, aunque pronto se inclinó por el mundo de la interpretación, lo que le permitió estudiar en la Real Academia de Arte Dramático. Hizo el papel deHercule Poirot en "Asesinato en el Oriente Expresss" y fue Winston Churchil en "The Gathering Storm".