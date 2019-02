Autor consagrado que enamora a la gente con su romanticismo

09/02/2019 -

¿En qué momento de tu carrera te encuentra este "Consagración" en el Festival Nacional de La Salamanca 2019?

En el mejor, interiormente digamos. Me siento pleno, de buen ánimo y estoy disfrutando cada logro por más pequeño o grande que sea. Todo esto sumado a que se generó un muy buen equipo de trabajo. Salimos con esa predisposición a trabajar, a encarar este proyecto. Todos comparten mi entusiasmo.

Cuando decidiste reiniciar tu etapa como solista, apostaste fuerte a tu disco "Eterno amor". ¿Cuáles son hoy los resultados de esa convicción?

Muy positivos, favorables hasta el momento. Esta premiación (el Consagración de La Salamanca 2019) me devuelve esa sensación de saber que estoy haciendo las cosas bien. El disco fue aceptado en todos los lugares en donde fui. Esta Consagración es muy importante porque me la dieron en Santiago del Estero, en La Banda. Después, me llega en mi nueva etapa, en mi nuevo emprendimiento como solista. En menos de un año y medio, tiempo en que he retomado mi etapa como solista, he logrado muchas cosas. Hice el disco, las canciones fueron aceptadas, formé la banda, viajé y estuve en lugares importantes presentándome con mi nueva banda,

¿Cosquín 2019 también ratificó esa confianza?

Cosquín ha sido maravilloso porque el aplauso de la gente ha sido muy fuerte para mí. Fue una devolución muy importante. Me volví lleno de alegría. La gente me recibió muy bien, aceptaron mis canciones y yo fui fiel a mis convicciones. Fui con mis canciones y no buscando el aplauso fácil. Fui con esta convicción, que la tengo desde hace muchos años, que es creer en mis canciones. A todo el mundo le gustó.

¿Cuál es el camino que seguirás tras Cosquín y La Salamanca?

Siento que va a ser un camino de pasos firmes. Tengo muchas ideas por delante. Por suerte, principalmente, tengo la materia prima que son las canciones. He cerrado el 2018 y he comenzado el 2019 con veinte canciones nuevas. Después de haber trabajado para mi disco, entré en una etapa de tener la necesidad de crear, de componer. Hasta el momento he hecho veinte canciones nuevas y tengo muchas ganas de mostrarlas. En marzo o en abril próximo voy a dar a conocer dos canciones de las nuevas, entre ellas "Changuito de chacareras", que habla del niño provinciano que está alejado de la ciudad, pero aún con ese desconocimiento de Buenos Aires es feliz y disfruta de su vida. La hice con Néstor González, el mismo coautor que hicimos "Semillas de chacarera". Voy a seguir dando pasos firmes con la seguridad de que lo que estoy haciendo está bien. Si no es así, trataré de modificar para que esté bien.