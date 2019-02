Martín, en paz con su padre y en pareja

09/02/2019 -

Martín Paz atraviesa por un momento de gloria en su vida. No solamente es afortunado en el trabajo sino también en el amor y también se reconcilió definitivamente con su papá, Onofre "Negro" Paz, con quien tuvo un altercado en público cuando Martín formaba parte de Los Manseros Santiagueños. Hoy, la relación prospera y eso lo hace inmensamente feliz al autor de "Eterno amor". Sobre estos y otros temas habló en exclusiva con EL LIBERAL.

¿En dónde pones el foco en las veinte canciones nuevas y, particularmente, de qué hablan y por qué te interesa darle prioridad a esas dos canciones que darás a conocer en marzo?

El foco lo pongo en lo que siento. Cuando siento algo nace una canción. Es así. No voy en búsqueda del éxito ni de matar con una canción. Voy con esa sintonía, con lo que siente mi corazón. Uno tiene que avanzar con este sentimiento. En cuanto a las dos canciones que haré conocer próximamente, es algo que me dicta que tienen que ser esas dos canciones. El segundo aún no tiene título, pero en este tema hablo del amor, del amor que uno siente cuando llega la hora de jugarse por una persona.

¿Te volviste a enamorar que te inspiró esta canción o es, simplemente, el amor como una condición natural del ser humano el que te motivó?

Es un poco eso. En estos momentos, yo estoy en pareja y me siento muy bien. Me siento muy acompañado con la persona que está conmigo y, naturalmente, eso a uno lo pone bien. Eso predispone para estar bien. Me siento pleno. Me preparé para este momento. Es un momento de felicidad y con ganas de encarar muchas cosas.

Haberte reconciliado con tu padre, haber sacado un disco como solista, lograr un éxito a primera mano, conseguir un "Consagración" en La Salamanca, la ovación en Cosquín y el sentirte pleno al estar en pareja, ¿contribuyen a ese estado de felicidad en tu vida?

Totalmente, totalmente. Es todo. La familia es fundamental para toda esta cuestión de sentirse acompañado. Siempre menciono a mis hijos. Ellos comparten las cosas conmigo. Te digo la verdad: yo tenía la necesidad, y sentía que ya había pasado el tiempo que tenía que pasar, de volver a encontrarme con mi viejo porque es mi viejo, simplemente por eso. Dejé de lado absolutamente todo y le di prioridad a eso. Es mi padre. Nosotros, cuando éramos chicos, mi padre y mi madre se separaron y yo tenía 2 años, mi hermana mayor 4 (Mercedes Silvina). Cuando ellos se separaron, nosotros nos quedamos con mi viejo. Hoy me doy cuenta que él hizo lo que pudo. Creo que hizo todo para criarnos de la mejor manera. Quiero decirte con esto que me interesó reconciliarme y volver a estar con ellos. Era lo que sentía. El corazón me mandaba eso y lo hice y por eso estoy feliz.

Empezar a cantar juntos, compartir escenarios y ese amor por la música.

Le hice una propuesta hace un tiempo para que hagamos algo familiar con mi hermana (Florencia) y con él. Tal vez él siente que depende, no sé si decir la palabra "depende", o que su tiempo es para el grupo (Los Manseros Santiagueños). Me gustaría que esa idea prospere. Te la blanqueo: es una propuesta que le hice a mi viejo y a mi hermana para que salgamos, sin que nadie deje su carrera en particular, además de hacer un disco con canciones nuevas en familia. Hasta el momento está ahí la idea.