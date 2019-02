Fotos Temas propios y clásicos en las voces de Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone

09/02/2019 -

"Instinto" es un álbum de estudio de Destino San Javier. Las canciones que lo conforman son "Sin ti no valgo nada", "Justo ahora", "Aunque ya no vuelva a verte", Si tú te vas" (junto a Marcela Morelo), "Donde estarás", "Soy bohemio" (junto a Rolo Sartorio, vocalista de La Beriso), "Amor de nadie", "Mujer, niña y amiga" (junto a Nahuel Pennisi), "Calle Angosta", "No sé decir adiós" y "Será varón, será mujer".