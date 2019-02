Massa: “El fracaso de este gobierno le costó al país 370 mil millones de dólares”

Hoy 14:22 -

Así lo expresó Sergio Massa en declaraciones radiales, en referencia a la situación económica que atraviesa el país. En ese sentido, el líder del Frente Renovador sostuvo que “fracasó el Gobierno de Macri, no fracasó la Argentina”, al tiempo que destacó la necesidad de construir una alternativa para sumar mayorías transformadoras y con capacidad de dialogo.

En dialogo con la prensa, Massa se refirió al encuentro que mantuvo recientemente con la venezolana Elisa Trotta Gamus, representante de Juan Guaidó en la Argentina, a quien le expresó su solidaridad por la difícil situación que atraviesa su país. En ese sentido, expresó: “Venezuela tiene un primer problema y es que el tiempo de Maduro se agotó y tiene que haber una salida democrática retirándose. Tenemos que pensar en el liderazgo de Guaidó con una lógica de liderazgo paciente y responsable que evite el conflicto. El camino de Venezuela es más democracia y la salida de Maduro, pero en paz”, indicó.

Al ser consultado sobre Alternativa Federal, Massa sostuvo: “Tenemos la convicción de que necesitamos salir del fracaso de Macri con un gran acuerdo por la Argentina, con un gran acuerdo de 10 políticas de Estado. En los próximos 10 años Argentina necesita recorrer un camino de certeza en materia de política educativa, en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, en materia de transparencia, en materia de desarrollo federal y desarrollo industrial, en materia de reforma tributaria. En definitiva, todos tenemos que ponernos en la cabeza que el 11 de diciembre de este año, con un nuevo gobierno tenemos que llamar a una Moncloa argentina”.

En ese sentido, puntualizó: “El fracaso en la lucha contra la inflación de este Gobierno tiene que ver con la falta de un programa, con la falta de un plan, con la falta de conocimiento de la realidad y con la insensibilidad, pero sobre todo, con la imposibilidad de marcar un camino de largo plazo”.

Sobre el rol actual de la oposición, Massa explicó que “ser opositor es trabajar para sumar mayorías transformadoras y con capacidad de dialogo. El desafío es construir una alternativa que se ponga como objetivo ganar la batalla contra la pobreza y ganar la batalla por la educación y el empleo. El problema es que la economía Argentina hace siete años que no arranca. Mientras el gobierno siga eligiendo la timba financiera, la Argentina no tiene destino. La Argentina va a crecer el día que el trabajo y la producción sean la herramienta de generación de dólares genuinos y ese es un mecanismo que el gobierno no entiende. El fracaso de este gobierno le costó a la Argentina 370 mil millones de dólares. No fracasó la Argentina, fracasó el Gobierno de Macri”, concluyó Massa.