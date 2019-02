Stiuso y Berni se cruzaron y casi terminan a las trompadas

Hoy 14:26 -

En las últimas horas, trascendió un violento encuentro entre Sergio Berni, ex ministro de Seguridad, y Antonio “Jaime” Stiuso, ex agente de inteligencia. Ambos discutieron en el shopping Patio Bullrich y, según el testimonio de ocasionales testigos, hubo golpes de puño.

Según trascendidos, Stiuso estaba sentado en uno de los restaurantes del paseo de compras cuando el ex funcionario se acercó para saludarlo.

“Sos un caradura. Rajá de acá. Vos le hiciste un seguimiento a mis hijas ¿Cómo te da la cara para saludarme?”, le dijo Stiuso. Éste se levantó de la silla y le dio al menos un cachetazo a Berni.

¿Qué dijo Berni al respecto? “Si yo tuviera el culo sucio, ni me acerco a saludarlo. No me tocó. Un pibe que lo acompañaba tuvo que salir a separarnos. Yo estaba ahí porque me iba a reunir con Santiago Montoya (ex jefe de ARBA)”.