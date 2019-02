CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de febrero de 2019

10/02/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FESTIVAL NACIONAL DE LA

SALAMANCA 2019

14.00 LA PEÑA DE MORFI

18.00 CINE. MÁS BARATO POR

DOCENA

19.30 CINE. EL VIAJE MÁS LARGO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL VIAJE MÁS LARGO

(CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 CINE. 2012

00.30 MTV CANIGGIA LIBRE

01.15 CIERRE DE TRANSMI SIÓN





AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS

VIDEOS

TV PÚBLICA

15.30 COCINEROS

17.30 LOCOS POR EL CAMPO

21.00 FESTIVAL PAÍS ‘19

EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁ-

CULO





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.30 VHS

20.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA

VS. ARGENTINOS - VIVO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: ALMIRANTE

BROWN VS. HURACÁN





CANAL4

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

12.30 GAME OF THRONES 06 EPS 01

01.34 SIN ESCAPE

03.32 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

05.42 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

06.01 EL PODER DEL AMOR

08.13 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

10.44 HANNAH MONTANA & MILEY

CYRUS. LO MEJOR DE DOS MUNDOS

12.17 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE

HOLLYWOOD

14.11 LEGO DC SUPER HERO GIRLS. FUGA

DE CEREBROS

15.46 PADDINGTON

17.35 JUNTOS... PERO NO TANTO

19.27 RÁPIDOS Y FURIOSOS

SIN CONTROL

22.00 EL LOBO DE WALL STREET

TNT

02.43 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

04.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.48 EL PLANETA DEL TESORO

08.25 SI YO TUVIERA 30

10.09 PAUL

11.56 LOS INCREÍBLES

14.02 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

16.06 HOTEL TRANSYLVANIA

17.42 ZOOTOPIA

19.47 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 THE 61ST GRAMMY AWARDS

01.30 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

TCM

01.21 OPERACIÓN

DRAGÓN

03.10 LOST

03.55 LOST

04.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.51 LA NIÑERA

07.13 LOST

07.57 LOST

08.42 LOST

09.26 LOST

10.10 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMP.7)

11.25 LA NIÑERA

11.47 LA NIÑERA

12.09 LA NIÑERA

12.32 LOST

13.16 LOST

14.00 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

14.25 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

14.50 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

15.15 LAS AVENTURAS DE ZACHARY

BEAVER

16.43 ANALÍZATE

18.28 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL

LÍMITE

20.27 PRIMER GOLPE

22.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

23.28 EL GUARDIÁN





A DÓNDE IR

CLUB CICLISTA OLÍMPICO

(LA BANDA)

EL SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE FEBRERO Y EL JUEVES 2 DE MARZO,

SE REALIZARÁ EL CARNAVAL DE LA FAMILIA 2019. SHOWS EN VIVO E

IMPORTANTES SORTEOS.

SELVA PORTAL DEL NOA

(CIUDAD DE SELVA)

EL VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE MARZO, SE REALIZARÁ EL 16º FESTIVAL

SELVA PORTAL DEL NOA. VIERNES 8: “PETECO” CARABAJAL, NÉSTOR GARNICA

Y “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL. SÁBADO 9: HORACIO BANEGAS,

DÚO ORELLANA LUCCA Y ROXANA CARABAJAL.

BELLAS ALAS

BELGRANO (S) Nº 1807

* VIERNES 15, A LAS 23, LOS DUENDES DEL SALITRE. MÚSICOS INVITADOS:

COPLA Y MISTERIO Y MISTERIO SIDERAL.

* EL SÁBADO 16, A LAS 23, BOHEMIA NOCTURNA Y EMANUEL CREADO.

MÚSICO INVITADO: KIKE OYOLA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL JUEVES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK & LOVE.

ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE,

DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

LEGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY 16:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY 22:10 (Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY 22:00 (Cast)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP) HOY 16:40 (Cast)

ESCAPE ROOM:SIN SALIDA

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) HOY 18:30

(Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) HOY 22:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)

LA FAVORITA (2D)

HISTÓRICA (+ 16 AÑOS)

HOY 19:00 (Subt)

BTS WORLD TOUR: LOVE

YOURSELF IN SEOUL (2D)

(ATP) HOY -19:10 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 20:00- 22:30

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP CASTELLANO 2D 19:00-

CASTELLANO 3D 17:40

ESCAPE ROOM APTA 16

CASTELLANO 2D 21:40 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 2D 22:50 (SÓLO

SÁBADO Y DOMINGO)

WIFI RALPH ATP CASTELLANO

2D 17:50 - 20:20 CASTELLANO 2D

20:30 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

BTS LOVE YOURSELF IN

SEOUL

CASTELLANO 2D 17:30 (SÓLO SÁBADO

Y DOMINGO)