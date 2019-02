Los fundamentos de la TREC actual

10/02/2019 -

La base teórica que sustenta la TREC y que permite la adopción de un funcionamiento cognitivo general más adaptativo y racional, así como de la filosofía de vida anteriormente mencionada, deriva de las siguientes ideas centrales.

1 La confluencia entre la carga genética y biológica

Es un elemento con el que el ser humano cuenta en el origen y el conjunto de experiencias contextuales (ambiente físico, relaciones interpersonales y valores sociales imperantes) es la causante del sistema de pensamientos y creencias de cada individuo. Los aprendizajes derivados de la influencia familiar, académica o profesional, así como de las relaciones interpersonales, configuran una perspectiva particular para leer e interpretarse a sí mismo, a los demás y al mundo de forma global. Digamos que es la lente a través de la cual la persona valora todo aquello que le rodea. Por ello, aunque en ocasiones tales creencias o perspectivas no sean funcionales, tienden a aparecer y a mantenerse de forma inconsciente, puesto que son los preceptos a los que el individuo está habituado a generar de forma automática.

Cuando un pensamiento consigue traspasar del área de los automatismos a la parte consciente, es cuando se posibilita su análisis y su cuestionamiento. El objetivo de la TREC en este sentido deviene, por lo tanto, en hacer consciente, en primer lugar, el tipo de cogniciones que se ponen en marcha ante determinadas situaciones personales y a qué naturaleza corresponden (funcional o no).

2 La metodología que se utiliza en la TREC

Esta es fundamentalmente científica. Ello implica un entrenamiento sustancial en una serie de técnicas que van a favorecer la adopción de un funcionamiento cognitivo general basado en la lógica, el realismo y la racionalidad. Así, asumiendo que en ocasiones las situaciones personales van a ser más o menos agradables, se aceptan activamente como tales, pero siempre van a valorarse a partir de conclusiones basadas en hechos y no en suposiciones subjetivas. Es decir, la interpretación que el individuo va a aprender a realizar con la TREC va a basarse en hipótesis de pensamiento derivadas de planteamientos lógicos, probables y consistentes. Pero si es al contrario, se van a desechar aquellas opciones poco probables, contradictorias o fácilmente falseables. Dicha capacidad para modificar y adecuar los pensamientos propios en función de las evidencias y no de las subjetividades obedece a un estilo de pensamiento flexible, adaptable, modificable, etc., el cual se comprueba con experimentos conductuales donde la persona se expone a sus creencias irracionales a fin de contrastarlas científicamente. Esta metodología pretende sustituir los razonamientos rígidos y dogmáticos, como por ejemplo ocurre con las creencias ligadas al merecimiento o no merecimiento que se otorgan a las circunstancias vitales que experimentan los demás o uno mismo en función de sus buenas o malas acciones; el método científico no tiene nada que ver con este tipo de justicia divina que a veces se pretende aplicar para evaluar ciertos eventos vitales.

3 Las distinciones conceptuales

Relacionado con el punto anterior, la TREC pretende que la persona aprenda a discernir la diferencia entre una preferencia (relacionada con planteamientos racionales) y una exigencia (vinculada a postulados disfuncionales). En el primer caso, la preferencia indica un deseo, el cual conlleva la aceptación de la posibilidad de que este no llegue a materializarse. En el segundo fenómeno, la exigencia implica obligación, necesidad, rigidez, etc., y no contempla la ocurrencia de otras opciones alternativas. Estas últimas son las que más usualmente se asocian a la aparición del malestar emocional personal y suelen estar formuladas mediante las conocidas distorsiones cognitivas “tendría que” o “debería”.

4 El foco en el presente

Finalmente, la TREC enfatiza sus técnicas en identificar los patrones cognitivos disfuncionales del presente, por lo cual da una relevancia escasa a otorgar una causalidad traumática a acontecimientos ocurridos en la infancia. La clave reside, con una elevada probabilidad, en la connotación catastrofista que la persona generó en su momento para elaborar sus propios pensamientos, no tanto a la situación en sí misma. Evidentemente, se asume que existen ciertos eventos como episodios de maltrato, abuso, marcados déficits en la elaboración de vínculos significativos que pueden constituir de forma objetiva situaciones traumáticas. Sin embargo, en muchas otras ocasiones no tan extremas, la interpretación cognitiva realizada al respecto deviene uno de los factores causantes del sistema de creencias disfuncionales que la persona puede presentar en la actualidad.

¿Qué son las terapias de tercera generación?

Las terapias de tercera generación o la tercera ola de terapias de conducta son aquel conjunto de terapias y tratamientos creados con el propósito de realizar una modificación de la conducta del paciente pero desde un enfoque global y próximo a la persona más que al problema, teniendo en cuenta la vivencia del paciente de su problema y cómo el contexto social y cultural han producido que su conducta sea poco adaptativa.

A diferencia de otras técnicas de modificación de conducta las terapias de tercera generación se basan en el poder del contexto y del diálogo para conseguir dicha modificación a través de la aceptación del problema tanto por parte del paciente como del terapeuta.

Sus Objetivos

El objetivo principal de este tipo de terapias pasa por cambiar el modo de percibir el problema por parte del individuo tratado, sin intentar un control extremo o extirpar sus conductas como si fueran algo de lo que avergonzarse sino ayudándole a observar y replantear la relación entre dichos comportamientos y la funcionalidad que se les ha dado, así como la propia vinculación con su funcionamiento habitual, modificándolas desde la aceptación.

Es decir, se plantea la necesidad de ver el tratamiento no como una lucha contra unos síntomas, sino en una reorientación vital que permita generar cambios significativos, reales y permanentes. Las terapias de tercera generación suplen algunas de las carencias de sus antecesoras, tales como la falta de focalización en los aspectos concretos del tratamiento que producen mejoría, la provocación de comportamientos rígidos que a su vez pueden ser poco adaptativos y la poca atención prestada al contexto comunicativo habitual del paciente, así como a la percepción del propio sufrimiento. Algunos aspectos relevantes de estas terapias Las terapias de tercera generación tienen una serie de características propias de gran interés en el tratamiento de problemas psicológicos.

En primer lugar, consideran que la conducta de un individuo no resulta plenamente explicable si no se tiene en cuenta su contexto. Si el tratamiento se reduce a tratar unos síntomas de forma directa sin tener en cuenta las variables que hacen de la conducta algo útil o necesaria para el paciente, la generalización del tratamiento a la vida real será complicada para el individuo en tratamiento.

Otro aspecto a considerar es que las terapias de tercera generación tienen en cuenta la influencia moduladora del lenguaje, el hecho de que lo que nos digan otras personas y que el feedback nos dé respecto a nuestra conducta hará que veamos los comportamientos realizados de un modo u otro. La relación terapéutica Vinculado con el punto anterior resulta destacable el hecho de que las terapias de tercera generación otorgan un papel fundamental a la relación terapéutica.

Si bien esto es común a todas o casi todos los tipos de terapia psicológica existente, en el caso de las terapias de tercera generación se ve dicha relación como un elemento o instrumento de cambio per se, al producirse una interacción comunicativa y social que puede modificar la conducta de forma directa o indirecta. Otros tipos de terapia, si bien consideran fundamental la relación terapéutica, la ven más como el medio por el que el paciente aplica las técnicas y no como algo que produzca por sí mismo una modificación.

Más allá de los Síntomas

Por último, y como ya se ha podido entrever con anterioridad, el tratamiento a partir de terapias de tercera generación supone el trabajo con aspectos profundos de la persona, yendo más allá de la presencia de síntomas para actuar en la subjetividad y percepción personales de manera que se pueda actuar sobre aspectos como las metas vitales, la autopercepción o los sentimientos y emociones provocadas tanto por las situaciones problema como por otras circunstancias vitales (neuropsicológicas) que han podido desembocar en el trastorno. Tres terapias de tercera generación Si bien no son las únicas (existiendo también otras como la terapia cognitiva basada en el Mindfulness, la terapia de activación conductual o la terapia conductual integrada de pareja), a continuación voy a explicar de forma breve tres ejemplos de terapias de tercera generación.

Terapia analítico funcional

Esta terapia se centra en el análisis funcional de los patrones conductuales, explorando no solo la conducta problema sino que finalidad tiene la conducta y que otros comportamientos son realizados con el mismo fin y haciendo especial hincapié en la relación terapéutica y la comunicación verbal, a la vez que se tiene en cuenta que la conducta está determinada por una gran cantidad de variables.

Se trata de ayudar al paciente a identificar conductas clínicamente relevantes, ayudar a analizar qué hay detrás, provocar dichas conductas y alternativas adaptativas, reforzar de manera genuina aquellas que implican una mejoría y ayudar a dar una explicación e interpretación a la conducta de manera que se pueda aplicar a otros contextos vitales, a esto hay que agregarle como complemento a la alianza terapéutica una perspectiva neuropsicológica (un especialista) que en los últimos años han dados extraordinarios resultados evolutivos a todo tipo de paciente que tenga que ver con el abordaje de este tipo de terapia con las neurociencias.

Terapia de aceptación y compromiso

Esta técnica es una de las más conocidas dentro de las terapias de tercera generación, siendo su principal objetivo ayudar al paciente a autodescubrir los valores fundamentales del paciente y ayudarle a aceptar el dolor de la búsqueda de una vida feliz. Se centra principalmente en el trabajo sobre los valores sin evadir ni patologizar el sufrimiento. A través de la autoaceptación, la observación de qué pensamos y qué creencias nos provocan dichos pensamientos y el centramiento en lo actual se buscan guiar a que el paciente se involucre y comprometa a seguir sus propios valores independientemente de lo que la sociedad dicte, viviendo como uno cree que debe vivirse.

Terapia conductual dialéctica

Otra de las terapias más conocidas dentro de las de tercera generación, la terapia conductual dialéctica ha sido diseñada con el fin de ayudar a pacientes con graves problemas emocionales que les inducen a comportamientos autodestructivos, tales como automutilaciones o intentos de suicidio. Actualmente una de las terapias de elección a la hora de tratar el Trastorno Límite de la Personalidad (Borderline), se basa en la aceptación y validación del sufrimiento del paciente para trabajar de manera dialéctica y a través de diversos módulos el control y gestión de emociones extremas e inestables.

Se ayuda al paciente a confiar en sus emociones y pensamientos y se le ayuda a encontrar factores que le empujen a querer seguir adelante y a mejorar sus habilidades referentes a la auto-regulación emocional, tolerancia al malestar, autobservación y manejo de relaciones interpersonales.

A modo de Conclusión

Como ha podido comprobarse, el tipo de intervención expuesta presenta un desarrollo teórico de base con el suficiente rigor y fundamento como para alcanzar unos índices de eficacia elevadamente significativos. La manera en que un individuo valora su realidad deviene uno de los aspectos fundamentales que condicionan la presencia de un estado emocional adaptativo y satisfactorio.

Así, los aprendizajes básicos que la TREC permite en el individuo se orientan principalmente a generar en la persona una autoimagen de competencia positiva en la gestión de sus propios pensamientos y en la capacidad que estos tienen de ser modificados (apoyados o refutados) en función de las evidencias objetivas halladas.

Esta nueva de metodología en el razonamiento favorece, en definitiva, un estilo cognitivo realista, racional y, por consiguiente, más equilibrado.