FÚNEBRES | 10 de febrero de 2019

10/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

- José Gabriel Gálvez (La Banda)

- Roque Armando Castillo

- Blanca Argentina Villalba de Gonzalez

- Julio Rafael Mattar

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AVELLANEDA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Su esposo Cantalicio, sus hijos Norma, Carlos, Hugo, Julio, hijos pol. Isabel, Zulma, María, Mauricio, nietos y bisnietos participan con dolor su partida, sus restos fuerono velados en Arraga, sepultados en el cementerio de dicha localidad.

BUSTOS NAVARRO, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Su hermana Marta Helena, sus hnos pol. Luis Alberto Martín y Susana Perez, sus sobrinos Gonzalo, Ignacio y Rocío participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. Sala velat. P.L. Gallo 340. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUSTOS NAVARRO, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. El Consejo de Bioquimicos de Santiago del Estero, participa con dolor el fallecimiento de su socia y ruega una oración en su memoria.

BUSTOS NAVARRO, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. La Dra. Alejandra Vargas de Rafael participa con dolor el fallecimiento de Patricia y ruega una oración en su memoria.

BUSTOS NAVARRO, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. El Decano de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud Lic. Hugo Marcelino Ledesma y la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Prof. de nuestra casa de estudios. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. El Cenáculo Maria Reina de la Paz, Misión 4. de la Pquia, Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa, participan con inmenso dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Adela y acompañan a la flia. en tan doloroso momento Ruegan oraciones por su eterno descanso e imploran pronta resignación para su flia.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Su hija Cecilia, hijo pol. eduardo, nieto Josesito y demás famil. partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Los compañeros de Cómputos de su hija Cecilia; personal directivo, técnico, administrativo contable y de maestranza, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ROQUE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus amigos y vecinos; Hugo, Roxana, Martino, y Emiliano Marquetti, acompañan en esta gran pérdida a su hija Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Elba de Castillo y flia y demás famil. participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Casa de duelom P.L. Gallo. Servicio Caruso Cía. Arg. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

COLLANTE DE GÓMEZ, NORMA HILDA (q.e.p.d) Falleció el 4/2/19|. Mirtha Sánchez de Jacobo participa el fallecimiento de su amiga Norma. Acompaña en este momento de dolor a su esposo Enrique y a sus hijos. Ruega al Señor la tenga a su lado y les de a ellos pronta y cristiana resignación.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Manuel Nieva y familia y Pepe Nieva y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GAUNA, JUAN OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 8/2/19|. Su amigo y correligionario Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GER, RITA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. La Escribanía Gómez Terzano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Mati en este momento tan triste. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Tia querida feliz viaje al encuentro con Dios que tiene un pedacito de Cielo habitado por el tío amado. Te recordaremos siempre todos, fuiste mamá de muchos. Cacho Jorge, Graciela Bau, Victor Esteban, Carolina y Jose, Ceci y Juanky y sus familias. Descansa cristiana resignacion.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a la querida Mimí y familia por la desaparición física de la mamá y abuela. Que el Señor la recoja en su gloria y María la cubra con su manto.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Chichí Crapanzano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Sra. Alicia " rogando a Dios pronta resignación para la amiga Mimí y toda la flia. Eleva oraciones en su querida memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. María Azucena Rivero e hijas, participan su fallecimiento y acompañan a Mimí en el dolor y con oraciones por el descanso eterno de la muy querida Sra. Elisa. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Mis respectos profundos para Liliana y Mimí. Que la Sra. Elisa descanse en paz. Lilián Bucci y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Nora R. Rafael de Jimenez despide a Alicia en oración por su paz eterna y acompaña con cariño a sus hijas y familias.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Noemí Salazar y flia. Mariana y Belén Lascano participan el fallecimiento de la mamá de nuestras queridas amiga Mimí Liliana y acompañan a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Prof. Sara Celia Aguirre y su esposo Prof. Clemente Di Lullo acompañan a su amiga Kitty en este dificil momento.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Dra. Beatriz Lopez y Dr. Horacio Mishima participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Dr. Leandro Fernández Salom y familia, Dra. María José Fernández Salom y familia participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero y amigo.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Pasó por este mundo sembrando amor y ciencia. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini, sus hijos Romina (a), María Florencia y Francisco Lami Hernandez, Agustina junto a Bernardita y Constantino despiden con inmenso amor al querido "tío Koby" y ruegan por su feliz resurrección. Abrazan desde el alma a los queridos Kitty, José Daniel, Lucía y Matías, Juan Pablo y Luis Fernando.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Con el inmenso cariño de toda una vida, despedimos en esta instancia de dolor por la partida del querido Koby a su hermosa familia. Bruno Migliorini, Claudia Cavallotti y sus hijos Bruno Ignacio y Gisela Andrea. Ruegan una oración a su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Querido "tío Koby" por siempre como un ejemplo en nuestras vidas te deseamos que goces del descanso celestial. Agustina Boucard y sus hijitos Bernardita y Constantino, abrazamos con mucho amor a la querida Madri y a José Daniel, Lucía y Matías, Juan Pablo y Luis Fernando. Que brille para el la luz que no tiene fin.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Koby, tu vida fue un constante testimonio de vivo amor, de entrega a tus seres queridos, a tus semejantes y tu profesión. te recordaremos con esa sonrisa sincera y esa sabiduría profunda que solo se logra en el camino de la vida. Tus amigos Oscar Banco y Noris Salomon, sus hijos Ana Cecilia y Diego y sus respect. flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Quien sembró semillas de amor, servicio y generosidad no menos encontrará en la eternidad, Emilio, Osvaldo y Jorge Salomón y sus respectivas familias acompañan a Kitty y sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Gabriel Ávila y familia participan el fallecimiento del padre de su colega y amigo Daniel y ruegan una oración en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Lorna Luna Hernández de Lindow y familia participan el fallecimiento del padre de su colega y amigo Daniel y ruegan una oración en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Ana María Quainelle de Alen Lascano participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Lucy y familia en estos tristes momentos. Ruega una oración en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. "Qué brille para él la luz que no tiene fin". Graciela Beatriz Moyano, Luisa Moyano de Bunge y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Kitty, Daniel, Pablo, Fernando y demás fliares. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Lucciana y Milos Bhar acompañan a su hijo Daniel.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Nora R. Rafael de Jimenez acompaña con cariño y en oración a su esposa e hijos y a su amiga Lucy rogando por su consuelo y la paz en el Señor de Guyin.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Cesar, Carlos y Verónica con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan triste momento.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Gemma y Verónica, con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan triste momento.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Ángela Milovich de Machado y flia. hacen llegar nuestro sentido pésame a mi querida amiga Lucy y toda la familia por el fallecimiento de su hermano José Ramón. Ruegan oraciones en su memoria y que la luz eterna brille para él. Que así sea. Amén.

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Rita Ledesma, Norma Sayago, Lucho Quadrelli, Hugo Rodríguez, Amalia Domínguez y todos los miembros del grupo literario Nuevos Caminos participan el fallecimiento del hermano de su querida socia y amiga, la destacada escritora Lucy Kobylañski de Peralta. La acompañan en el dolor y la oración y ruegan por el eterno descanso de "Guyín".

KOBYLAÑSKI, JOSE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Los amigos de su hijo Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Pablo, te enviamos una oración rogando que guardes recuerdos maravillosos que te den fortaleza para continuar siempre sonriendo y que transformen el dolor que ahora te acompaña en luz de esperanza. Lo sentimos mucho. Juan Gómez, Juan Ignacio Gómez, José David Gómez, Kattya Gimenez, Ernesto Simoneti, Ramon Gramajo.

MATTAR, JULIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Sus padres Walter Mattar, Raquel Maldonado, sus hermanos Cesar, Yamila, Abigail y demas familiares part. el fallec. y sus restos seraninhumados en cem. Zanjon. Casa de duelo s.v. P.L. Gallo 330 Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MATTAR, JULIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Señor ya está ante tus puertas, permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Tus padres espirituales, Pastores Antonio y Viviana Zaiek y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Julio Mattar, hijo de los fieles amados servidores Walter y Raquel Mattar. Rogamos consuelo a la flia.

MATTAR, JULIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Señor ya está ante tus puertas permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados " La Iglesia del Centro, participa con profundo dolor el fallecimiento de Julio Mattar, hijo de los amados Servidores Walter y Raquel Mattar. Oraciones en su memoria.

MATTAR, JULIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Señor ya esta ante tus puertas, permitele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Lideres y colaboradores de la Iglesia del Centro, participan con profundo dolor el fallecimiento de Julio Mattar, hijo de nuestros hermanos amados. Raquel y Walter Mattar. Rogamos consuelo para la flia.

MATTAR, JULIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|.. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá. y todo el que cree no morirá jamás. Acompañamos en su dolor a Raquel y Walter; Sus amigas hermanas en la fe Marita Comeña, Claudi Carrasco y Silvina Chazarreta. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE GONZÁLEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Sus hijos Manuel, José, hijas pol. nietos y demás familiares part. el fallec. y sus restos serán inhum., en cement. Parque de la Paz. Casa de duelo s.v. P.L. Gallo 330. Serv. Hamburgo Compañia de Seguro. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILLALBA DE GONZÁLEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Su hermano Titino, sus hijos Carlos y Juan Jose y sus nietos Marito, Alejandro, Mauricio y Nicolas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE GONZÁLEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Su cuñado Luis Cesar Gonzalez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Manuel y Jose en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA DE GONZÁLEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Sus cuñadas, sobrinos y sobrinas, participan con pesar su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. y Acompañan a sus hijos Manuel y José en su dolor. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA DE GONZÁLEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|.Sus hermanos Ana Maria y enrique, sus hijos Pilin y Lucrecia y flia., Sebastian y Mariel y flia., Mariano y Cristina y flia., Sus hijas de corazon Graciela Aidé y Maria Patricia y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA DE GONZÁLEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/19|. Tia amada gracias por los hermosos recuerdos que nos has dado, ellos estaran siempre en nuestra memoria junto a ti. Fredy, Sergio y Carola, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Papito querido, quédate en mi memoria y en mis recuerdos, quédate allí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Te dedico mi pensamiento y vivirás para siempre en mi corazón. Tu hija María Emilia Antonio, tu hijo pol. Roberto Concha, tus nietos Faryd y Anissa invitan a la misa hoy a las 20.30 en Pquia. La Inmaculada al cumplirse un año de su fallecimiento.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Rubén querido el tiempo no detiene su marcha, las almas que se aman no tienen olvido, no tiene ausencia, no tiene adiós. Hoy es 10, la fecha que marcó mi vida con el más triste momento., Ya hace un año que no te tengo a mi lado, que sentí tu ultima caricia y nuestras manos se soltaron con tu ultimo suspiro. Dios te llevó a su lado para cambiar tu sufrimiento por una eterna paz. Mientras yo con todo el dolor de mi alma sigo dándole tiempo al tiempo para ver cuanto más sobreviviré sin vos mi amor. Siempre estarás en nuestros corazones. Su amada esposa María Ines, sus hijos Ruben, Rene, Gaby y María Emilia, hijos pol. Y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en Pquia. La Inmaculada al cumplirse un año de su fallecimiento.

CASTILLO, AMANDA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Su hermano Francisco Castillo, su cuñada Adriana y sus sobrinos Marcela y Javier invitan a la misa hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco, al cumplirse un mes de su partida.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Qué bonito sería traer de regreso a alguien del cielo. ¿Te imaginas? Pasar un día con esa persona, sólo un día darte un último abrazo, un último beso, volver a escuchar tu voz, tener otra oportunidad para decirte ¡te quiero, te extraño, te amo hijo mío, hijo de mi alma. Sus padres Carlos y Nora y hermanas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Santo Cristo Bº Mosconi, al cumplirse dos años y 8 meses de su partida.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. En nuestra casa queda para siempre tu presencia, tu enseñanza, tu bondad, que siempre recordaremos. Tu esposa Stella Corral, tus hijos Exequiel, Jacqueline y Guada, tus nietos que siempre preguntan por vos: Nicolás, Alejo, Lucas, Bauti, Agostina y Salvador y tu nuera Mónica Arias, invitamos a la misa al cumplirse 9 días de su partida, en la iglesia San Francisco el martes 12 a las 20 hs.

SAAVEDRA DE RODRIGUEZ IBARRA, ROSA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/59|. Querida madre: Te seguimos amando han pasado...60 años desde tu partida, la casa está repleta de tu ausencia; Cada rincón del hogar, recuerda tu figura. Tu risa y tu calor, con nosostros van slenciosos, sin tu voz, y ese amor, ni la muerte arrebatará, porque jamás, se va lo que queda abrazado al alma. Han pasado muchas cosas en la vida, ¡estamos solos desde hace tanto años! Y el amor que te tuvimos aquellos días está aquí... porque te seguimos amando. Dolly, Humberto, Adrián, Mónica, hijos, nietos, bisnietos, invitan a familiares, vecinos y amigos a la misa hoy 10/2/19 a las 11 hs. en la parroquia San José - Belgrano Juncal.

SAMBATARO, ALFREDO DOMINGO (h) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/16|. Querido padre a tres años de tu partida. Dejaste un vacío muy grande en nuestras vidas. Te extrañamos mucho. ¡Que Dios te guarde en su Reino y te brinde la paz por siempre! Tus hijos Claudio, Ricardo, Milu y Brian, hija política Daniela, sus nietos Ale, Ago, Mily, Vale, Milo, Jonathan, sus bisnietos Milo y Mateo y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

TREJO, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 en la parroquia San Francisco al cumplirse segundo año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SAMBATARO, ALFREDO DOMINGO (h) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/16|. Tu padre Domingo, tus hermanos Adriana y Gustavo Sambataro. A tres años de tu fallecimiento, te recordamos con mucho amor, te hemos querido tanto en vida y no te olvidamos después de tu muerte, hasta con nuestras lágrimas y oraciones. Que Dios te guarde en su Reino y te brinde la paz por siempre.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus hijos Juanjo, Carlin, Rita, partic. sui fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 s.v. La Banda. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos he de descansar". Su hermana Silvia, su hermano político Claudio Paz. Sus sobrinos Silvina y Leonardo Paz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. ''Señor ya está en tu puerta, permítele ingresar al reino de los bienaventurados''. Su prima Angelica Hoyos Vda. de Velazquez, sus hijos Alberto y Sergio y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan en estos dolorosos momentos a su hermana Silvia, sus hijos y toda su familia. Eleven una oración en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Amigo te has caracterizado por tu lealtad, tu honradez y caballerosidad. Hoy lamentamos tu partida. Que descanses en paz. Ángel Domingo Cuba, su esposa Laura Saad e hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Roque Argañaraz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Luisa Argañaraz y familia participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus amigas Anita, Felisa, Nelly, Blanca, María Inés y Tuchy, participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Silvia, acompañan a sus familiares en estos dolorosos momentos. Que Dios lo reciba en sus brazos y le de el eterno descanso.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Tus amigos del "Grupo Servicio Militar C/51" donde siempre estarás presente por todo lo que compartimos. Justo Molina, Pedro Bravo, Cachín Coronel, Cacho Mastroiacovo, Rulo Salomón, Carlos Zani, Héctor Griggio, Chincho Cuartino, Enrique Bisig, Tito Pérez, Rody Segienowicz, Héctor González, Ricardo Pellicer, Enrique Guzmán, Teddy Giangrecco, Rodini Carlos y Guadin Maculus. Te despedimos con infinito dolor y acompañamos a tu familia, en tan irreparable pérdida.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. El equipo de trabajo y amigos de su sobrina Silvina M. Paz; Pamela, Silvina, Diego, Verónica y Camila, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Juan Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. José Luis Segovia y flia., mis hijos Maria Jesús, Jonathan, Martin y Ezequiel, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Juanca, Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. "Señor recibe a Juan Carlos en tus brazos y dale el descanso eterno". Lita, Anita y Noemí Salazar, Mariana y Belén Lascano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Silvia en tan triste momento y ruegan por su eterno descanso.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Alicia Muxi, Susana Muxi y Pancho Touriño, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Los compañeros de la promoción 1968 de la Esc. Nac. de Comercio de quinto primera turno tarde. R. A. Scarazzii, I. Badami, V. Cinquegrani., . M. Renolfi., O. Gerez., I. Serrano., J. Ovejero., M. Villalba., J. Toscano., H. Molina., M. Neme., F. Touriño., J. Cuello., y R. Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás fliares. en estos tristes momentos.

GÁLVEZ JOSÉ GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Su esposa Nilda, sus hijos Jose, Gabriel, Javier, Ronal, Sebastián, Gabriel y Emanuel. Hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Querido padre: "Pepito", "Josesito", "Zurdo", así te llamaban tus padres, tus familiares, amigos. Si querían escuchar de historia, de geografía o resolver un cálculo matemático o que te cuenten de los libros de Chejov y la poesía de García Lorca ahí estaba el, gustoso de enseñarte y conquistarte para que leas, porque el era un lector voraz, si necesitabas consejos o una palabra de aliento, ahí estaba el, en su plenitud de humanidad, si necesitabas favores, te decía que simplemente se da, sin preguntar, decía mi padre hasta que duela", "el otro me tiene que doler". Tu vejez se vió sorprendida con dos nuevas pasiones, la política y el juego del sudoku y en el medio estaban tus recuerdos, tu duelo por tu hijo querido Chito. Así era el, una mezcla de generosidad, sabiduría, empatía, buenas costumbres, un toque de bohemia. Has venido desde Quimilí con tu querida esposa Pocha, para forjar una familia que te ha amado y te ha abrazado siempre. Te extrañamos papi, pero en cada verso, canción o bromas recordaremos uno de los mejores regalos que nos has dejado, "amar la vida y la familia". Gracias por haber sido un excelente esposo, padre y abuelo. Su esposa Olga Carlina, sus hijos Olga, Maria Angelica, Juan Carlos, Silvia Alejandra y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Pquia. Santiago Apostol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, JESÚS BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. Jorge, Ruben y Beky participan con dolor su fallecimiento del amigo y gran jugador del club Juan Bautista Alberdi, rogamos por su descanso eterno y acompañamos a su familia en su dolor. Loreto.

NOMURA, VICENTE AKIYOSI (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Los hermanos Beky, Rubén y Jorge Fiad despiden con dolor el fallecimiento del amigo de nuestra familia, a su esposa e hijos le rogamos pronta resignación. Loreto.